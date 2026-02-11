タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（28）が11日までに自身のインスタグラムを更新。“わんこそばチャレンジ”ショットを公開した。

「盛岡旅行に行ってきたよ 今回の旅のお目当ては…人生初のわんこそばチャレンジ 15杯でかけそば1杯分、女性の平均は30杯ってお姉さんに聞いて『100杯で記念の絵馬もらえるよ〜』って言われたからそこを目標にしてたんだけど…気づいたら210杯食べてた」と告白。

210杯分のお椀を前に記念の絵馬を抱えているショットなどをアップし「友達6人で勝負して1位だったよ ヘヘッ 食いしん坊担当の肩書き守ってきました」と胸を張り、「2日間、盛岡グルメ堪能しまくって幸せいっぱいの旅でした まだまだ思い出あるからまた投稿するね」とつづった。

そして、ハッシュタグで「盛岡」「盛岡グルメ」「わんこそば」「蕎麦」「東屋」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「さすが」「すごっ！！」「210杯はマジですごすぎ！さすがです」「流石こちゃ」「まじスゲー」「レベルが違いますな」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。自称「食いしん坊」で、大食い番組に出演経験あり。