昨今、高級寿司店が若手の修業の場としてセカンドラインを続々とオープン。本店譲りの本格寿司を手軽に堪能できるだけでなく、若手職人のフレッシュな勢いもたまらない。つい心を掴まれる（握られる？）人が続出中なのです。

エネルギッシュな若手が握り込む魂の握り『ブルペン』＠武蔵小山

投手が肩慣らしを行う投球練習場「ブルペン」を店名にしたこちら。若手の経験を積める場所として、名店「鮨りんだ」から誕生したセカンドラインだ。

いただくのはランチ限定の「おまかせ」。握り11貫とお椀、玉焼きが、脂の乗った中トロから順にリズミカルに供される。

おまかせ6000円

『ブルペン』おまかせ 6000円より、使用するネタは、店長自ら仕入れを担当

丁寧な仕事が活きる高品質なネタを支えるのは、本店同様に羽釜で炊き上げるふくよかなシャリ。ほどよく酸が感じられるよう白酢と赤酢をブレンドし、旨みある仕上がりに。コンセプチュアルな遊び心に反し、寿司はおふざけ0の真剣勝負！

たしかな実力とあふれるサービス精神に、ん〜ストライク！

『ブルペン』5代目握り手 橋本拓実さん

5代目握り手：橋本拓実さん「一握入魂。真心込めて投げ込みます！秋からは、テラス席も開放します」

『ブルペン』

［店名］『ブルペン』

［住所］東京都品川区荏原4-6-1

［電話］03-6426-7970

［営業時間］昼：11時半〜、土・日は11時半〜、13時〜の2部制、夜：18時〜、19時半〜の2部制

［休日］水・木

［交通］東急池上線戸越銀座駅出口（五反田方面）から徒歩10分

一貫から楽しめる本格立ち食い寿司『鮨となり』＠麻布十番

“酸と脂”をテーマに掲げる「麻布十番 秦野よしき」の姉妹店「立喰鮨となり」。若手の職人が握り手を務め、本店仕込みの江戸前寿司をリーズナブルに提供する立ち食い寿司だ。

おまかせ（並）の先陣を切るのは、揚げ茄子の握り。ジューシーな茄子と、白酢のすっきりとした酸味が効いたシャリのマリアージュは、“酸と脂”がなんたるかを教えてくれる一貫である。

おまかせ10貫（並）6600円

『鮨となり』おまかせ10貫（並） 6600円 紅葉おろしを添え、レモンとポン酢で爽やかに仕上げた水タコ、シャリの酸味との調和を計算し尽くした小肌など、本店仕込みの寿司が楽しめる

口の準備が整えば、コースの流れに身を任せ、若手の職人の妙技による上質な寿司を楽しむのみ。同店はお好みだけでの注文もOKゆえ、寿司をつまみに日本酒を一杯！なんて玄人な嗜み方もよきかと。

『鮨となり』握り手 伊丹土筆さん

握り手：伊丹土筆さん「肩肘張らずに楽しんでください。お好みのみでの注文も歓迎です！」

『鮨となり』

［店名］『鮨となり』

［住所］東京都港区麻布十番2-8-7・M2K Holding BLD．2階

［電話］03-6453-9950

［営業時間］11時半〜14時半、18時〜22時※1時間制

［休日］月

［交通］地下鉄南北線ほか麻布十番駅7番出口から徒歩3分

撮影／小島昇、取材／星野真琴

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品寿司の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年11月号発売時点の情報です。

2025年11月号

『おとなの週末』2026年2月号

【画像】本格的だけどリーズナブル！若手職人が握る寿司メニュー（16枚）