京都府の市で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 2位「宇治市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、老後に住みたい市に関するアンケートを実施しました。その中から、京都府の市で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「自然と歴史が調和している街。宇治川や平等院など、景観と文化を楽しみながら穏やかに暮らせる」（50代男性／東京都）、「歴史ある街並みと穏やかな住宅地が広がり、落ち着いた生活環境があります。医療施設や生活インフラも充実しており、安心して老後を過ごせる街」（40代男性／北海道）、「緑豊かで静かな環境が魅力の街です。京都市中心部にもアクセスが良く、買い物や通院にも便利」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「日本の古来の歴史を体験しながら日常生活を過ごしてみたいから」（40代男性／新潟県）、「歴史ある市で、神社仏閣が好きな自分には行きたいところが多いし、何よりも四季の各景観に心が落ち着きます」（60代女性／愛知県）、「県の中心都市であり、医療機関や商業施設、公共交通機関が揃っており、老後に住みやすいと思うから」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：宇治市／52票京都府南部に位置する宇治市は、源氏物語の舞台としても知られ、平等院などの歴史的な遺産と、宇治茶の産地として有名です。京都市へのアクセスも良く、落ち着いた住環境と豊かな文化が老後の生活に適していると評価されました。歴史と自然に囲まれ、穏やかな時間を過ごしたいという人々に支持されています。
1位：京都市／129票日本の歴史と文化の中心地である京都市が、圧倒的な票を集めて1位となりました。老後に住みたい理由として、世界遺産を含む歴史的な景観の美しさ、充実した医療・交通インフラ、そして文化活動の豊富さが挙げられます。古都の風情を感じながら、生活の利便性を享受できる点が、ゆとりある老後を求める人々にとって魅力的であると考えられます。
回答者からは「日本の古来の歴史を体験しながら日常生活を過ごしてみたいから」（40代男性／新潟県）、「歴史ある市で、神社仏閣が好きな自分には行きたいところが多いし、何よりも四季の各景観に心が落ち着きます」（60代女性／愛知県）、「県の中心都市であり、医療機関や商業施設、公共交通機関が揃っており、老後に住みやすいと思うから」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)