「アレンジ凄すぎる!?」小芝風花、ベテラン俳優にオーダーされた編みポーチに絶賛の声！ 「売り物だわ〜」
俳優の小芝風花さんは2月10日、自身のInstagramを更新。ベテラン俳優にオーダーされた編みポーチを公開し、絶賛の声が寄せられています。
【写真】小芝風花、ベテラン俳優に編みポーチをプレゼント！
ファンからは「めっちゃ器用ですね」「八嶋さん用アレンジ凄すぎる!?」「センスに脱帽です」「売り物だわ〜」「プロの領域」「すごくすごく羨ましいです」「オーダーで販売して欲しい！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「センスに脱帽です」小柴さんは「八嶋智人さんから『派手なポーチ』が欲しいとオーダーがあったので私のバッグとお揃いに」とつづり、3枚の写真を投稿。俳優の八嶋智人さんからのリクエストで作った編みポーチを公開しています。手作りとは思えない凝ったデザインですが「八嶋さん要素を入れるために、マリオの帽子の『M』の部分を『八』に変えたり、メガネをかけさせてみたり」と、こだわりポイントも紹介。1枚目にはポーチを持った八嶋さんの姿も載せていますが、とてもうれしそうです。
「既製品かと思いました」3日には、手作りした「スーパーマリオのバッグ」を公開した小柴さん。「初めてドット編みに挑戦しました」とありますが、八嶋さんにプレゼントしたポーチもドット編みだったので、すごいスピードで上達しているのかもしれません。ファンからは「既製品かと思いました」「完成度すごい」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
