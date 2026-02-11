1月20日、東京都内のホテルで日本プロ野球の監督会議が開催され、12球団の監督が一堂に会した。

【写真】パ・リーグ6球団の監督、プロが選んだ“おしゃれ番長”

今シーズンのスケジュール確認や野球規則改正事項の説明、試合運営に関する各種の確認や報告事項が行われた今回の会議。監督たちも、この日はユニフォームを脱いでそれぞれのスタイルで登場した。

そこで今回、TBS『ラヴィット！』やNHK『ノーナレ』『あさイチ』など数多くのメディア出演がある株式会社SPSO代表スタイリストの霜鳥まき子さんに、各監督のファッションチェックを依頼！ 前回のセ・リーグ編に続いて、今回はパ・リーグ編。プロの目線から見た“おしゃれ番長”は果たして……。

新庄のファッションに変化

まずは昨年、パ・リーグ1位にして日本シリーズ優勝にも輝いた、福岡ソフトバンクホークスの小久保裕紀監督。

「パ・リーグ1位ということもあって、スリーピースでバシッと決めてきた感じがしますね。あと、袖口が1つボタンなのも結構レアな感じです。この辺りも、ご自身のこだわりでやってらっしゃるのかなと思います。シューズも少し雰囲気のあるもので、ベルトやスーツのボタンとレイヤードで合わせていらっしゃいます。少しピチッとしていますが、全体的にジャストサイズで、裾もシングルで綺麗に着ていただいてるかと思います。茶色は合わせるのが結構難しい色で、例えば、ネイビーのタイなどが鉄板。しかし、小久保さんは少し外して紫系をチョイスされているところは、ご自身のお顔とのバランスを考えてらっしゃるのかなと思いました」

また、細部にも見事なポイントが。

「ネクタイとシャツのバランスが、すごくお上手。カラーの広さと、ネクタイのノット（結び目）の広さと、さらにディンプル（結び目の下の凹み）も綺麗に作られているので、もしご自身でやられているのだとしたら、とてもお上手だと思います」

続いては、北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督だ。

「ダブルのスーツを着てらっしゃるのは、新庄さんだけ。パンツはフレアにされていますが、しばしばこの形にされているので、ご自身のこだわりがあるのかなと。なかなか難しいスタイルなんですが、これだけの身長と肩幅がある新庄さんだと、様になってますね。フレアパンツに合わせて、シューズも少しヒールのものを履いてらっしゃいます。そこもバランスがも取れているなと思いました」

派手で奇抜なファッションが、たびたび話題の的となってきた新庄だが……。

「お色選びは、だんだんと落ち着いてきたような気がしますよね。就任会見のときは真っ赤なスーツでキメていらっしゃいましたが、目立つ・華やかといったところから、ちょっとずつファッショナブルなアイテム選びになっているのかなと。今回も、スーツの印象が強い分、シャツとタイとチーフを静かな配色にされています。差し色が入ると急に強くなったり野暮ったくなったりするものですが、そこをグラデーションで作ったのは上手だったと思います」

彼の“トレードマーク”も、ファッションと見事にマッチ！

「あと、やっぱり歯がキラキラしてる（笑）。肌ツヤもそうですが、スーツやシャツの光沢感とイコールになってる人は、悪目立ちしないんです。新庄さんのこの雰囲気をもってして、首から下のファッションが作られていて、それがちゃんとイコールになってる辺りが素敵ですね」

スポーティーな装いの監督も

オリックス・バファローズの岸田護監督は、12球団で最年少の44歳。

「普通の生地ではなく、ストレッチの効いた生地のスーツだと思います。一番お若いということもあって、スポーティーでいいですね！ 40代中盤ということで、同世代の方が参考にしやすいスタイルかと。カラーリングも、色を極力減らしてますよね。白のシャツではあるものの、ペラペラっとした白シャツではなく、全体的に統一感があると思います。1年目というフレッシュな感じで、定番のスーツの着方というより、機能性を重視した着方だと感じました」

爽やかなスタイルの岸田だが、霜鳥さんが驚いたポイントが。

「バックルがすごいんですよ（笑）。まるでチャンピオンベルトのようで、そこに個性が少し出ていましたね。ジャケパンのときは比較的自由なアイテム選びでいいと思いますが、今回はストレッチ性があるものとはいえスーツなので、もう少しシンプルなものでもよかったかなと思います」

続いては、東北楽天ゴールデンイーグルスの三木肇監督。

「ジャケパンスタイルをお召しですが、ジャージ素材のような、結構カジュアルな生地感で着ていらっしゃいますね。動きやすいのでしょうが、上下の素材感と色味が違うんです。そこをうまくまとめるのは、そもそも難しいスタイリング。黒シャツにピンクのネクタイを合わせていらっしゃいますが、これが完全にスーツに合わせるタイプのネクタイなので、浮いてしまっています。

また、黒とピンクはハイコントラストなので、やっぱりバランスが難しいかなと。ジャケットのポケットも、お一人だけ『パッチポケット』というカジュアルな形です。ジャケット、シャツもカジュアルで、ネクタイだけスーツに合うものになっています」

体型に合ったアイテム選びも重要だという。

「少しお腹がふっくらされているので、このジャケットの短さだと、スラックスの股の部分がかなり下の方に見えてしまう。そのバランスもちょっと難しいかなと思いました。ほかの監督にも言えることですが、改善点はファッションの“伸び代”でもあるので、どんどんかっこいい監督になってほしいなと！」

見事なスーツの着こなし

埼玉西武ライオンズの西口文也監督は、シックな色でまとめたスーツスタイル。

「長身でスマートな体型でいらっしゃる西口さんは、割と何でも着こなしやすいのかなと思います。とはいえ、サブローさんなどとは骨格が違うので、西口さんは細長く作った方が綺麗に見える。それぞれ、体型に合わせて着てらっしゃるのかなと感じました。ただ、体重の増減があったのか、スラックスがやや大きいかなと。また、身長や年齢・役職に対して、ネクタイが少し細い。選手の方だったらいいのかなと思いますが、監督なので、もうちょっと恰幅がよく見えるネクタイでも良かったのかなと思います」

フォーマルにキメたスタイルだけに、惜しいポイントが。

「少し残念なのは、靴。スリッポンのようなものを履いていらっしゃるので、スーツに合わせるものとしては、もっとフォーマルなものを履いていただけるとよかったかなと思いました」

最後は、千葉ロッテマリーンズのサブロー監督。

「とても綺麗にスーツを着ていらっしゃると思います。シャツとタイとジャケットのバランスが考えられていることに加えて、特に素晴らしいのが、パンツがピカイチで綺麗なんです。おそらく、採寸したときと同じ体型にされているのかと思います。

これだけ胸筋が発達していたり、筋肉がある人だと、膝下がスリムなテーパードのパンツだと、似合う人と似合わない人がはっきり分かれてしまいます。恰幅のいい方の場合、サブローさんが着用している、フォーマルなスーツの形のほうが綺麗かなと思います」

霜鳥さんの称賛は、細かなアイテム選びにも。

「サブローさんのほかにも何名かいらっしゃいますが、シューズも内羽根式でスーツにふさわしいものを選んでいらっしゃり、ポケットのフラップも室内ということでしまわれている。全体的に見て、いちばんスーツ姿が決まっているなと思いました」

それぞれのスタイルで監督会議に参加したパ・リーグの面々。6人の中で、霜鳥さんが決めた「ファッショニスタ」と「スーツマスター」は……。

ファッショニスタ：新庄剛志（北海道日本ハムファイターズ）

スーツマスター：サブロー（千葉ロッテマリーンズ）

との結果でした！

霜鳥さんは、“野球人”のファッションのポイントをこう語る。

「野球選手の場合は、サッカー選手などと骨格や肉付きがまた異なります。胸筋を含めた上半身がとても発達されているので、やっぱりジャケットが似合いやすい。身長もあるので立ち姿も綺麗なのですが、何名かの監督はパンツのほうが少しもったいないなという印象でした。一般の方の場合、ガタイが良い方はサブローさんのスーツスタイル、スラッとした体型の方は岸田さんや西口さんのスタイルが参考になるかと思います」

新シーズンが待ち遠しい中、3月にはWBCも予定されている野球界。選手や監督のファッションにも注目！