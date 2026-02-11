◆ スクバルと新旧エースコンビ結成へ

デトロイト・タイガースは現地時間10日、FAのジャスティン・バーランダー投手（43）を獲得したことを発表。契約は1年1300万ドルとされている。

バーランダーは2004年のドラフトでタイガースから全体2位指名を受け、翌2005年にMLBデビュー。2006年に17勝を挙げて新人王に選ばれると、2011年には24勝5敗、防御率2.40、250奪三振と圧倒的な成績で投手3冠に輝き、サイ・ヤング賞とMVPを獲得。2017年途中までの在籍13シーズンで183勝を挙げ、2度のア・リーグ制覇に導いた。

その後アストロズにトレード移籍し、2度のワールドシリーズ制覇に貢献。2019・2022年とサイ・ヤング賞に2度輝いた。昨季は単年契約でジャイアンツに加入するも、7月23日まで初白星を挙げることができず、最終的に29先発で4勝11敗、防御率3.85という成績。それでも最多勝4度、最多奪三振5度、オールスター選出9度の実績を誇り、現役最多の通算266勝、3553奪三振をマークしている。