ドジャースが発表した今季の来場者グッズにファンが“注文”

ドジャースは9日（日本時間10日）、2026年シーズンの試合で来場者に配布するグッズのスケジュールを発表した。MLB球団でも異例の20個以上のボブルヘッドが配布される中、昨季の「ワールドシリーズ第7戦」からは4種類のボブルヘッドが誕生したが、ファンからは“注文”が飛んでいる。

対戦成績3勝3敗で迎えた第7戦では、数々の名場面が生まれた。今季のボブルヘッドになるのは、第7戦の9回に同点弾を放ったミゲル・ロハス内野手、11回に勝ち越し弾を放ったウィル・スミス捕手、最後に締めたゲッツーを奪うムーキー・ベッツ内野手、ワールドシリーズ3勝目を掴み、天を仰ぐ山本由伸投手の4つがボブルヘッドとなり、シーズン中に配布される。

ただ、今回の発表を見たファンからは「アンディ・パヘスとキケ・ヘルナンデスのボブルヘッドはないの？」「パヘスのキャッチも加えないと」「『第6戦で外野壁を見つめる』ジャスティン・ディーンのボブルヘッドはどこ？」「（ウィル）クラインと『ザ・キャッチ』も必要だ」「パヘスのキャッチが必要」など“疑問”の声も上がっていた。

数々の名シーンが生まれた昨季のワールドシリーズ。まだ発表されていない来場者グッズもあるため、ファンは“新作”も楽しみにしているに違いない。（Full-Count編集部）