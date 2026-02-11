女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は11日、第93話が放送され、熊本行きをめぐる主人公・松野トキの心情が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第93話は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が松江を離れたいと錦織友一（吉沢亮）に告げた翌朝。迎えの時間を過ぎ、やっと現れた錦織の姿に、松野トキ（郄石あかり）とヘブンは驚く…という展開。

錦織は毛皮に身を包み、ヘブンのために大量の防寒グッズを運び込んだ。

松野勘右衛門（小日向文世）は雨清水タエ（北川景子）を訪ね、雨清水三之丞（板垣李光人）と再会。ラシャメン騒動の話になる。

勘右衛門は「ペリーに世話になっちょるわしが顔を見せては、火に油を注ぐことになるとおタツに止められ、泣く泣く遠くより火が収まるのを待っておった次第ですと」と自重。タエも「ヘブンさんからお金をもらっていることを、新聞でも嗅ぎつけられたら…」「（騒動は）まだ、収まってはいないのです」と語った。

トキは騒動がフラッシュバックし、過呼吸に。走り込んだのは白鳥倶楽部だった。

勉強中の野津サワ（円井わん）と再会。熊本行きの相談に「知っちょる人がおらんとこ行けるの、うらやましいなと思って」「誰にも知られちょらんって、一からやり直せそうで、憧れるんわ〜」。トキは船着き場でサワの言葉を反芻した。

SNS上には「錦織さん、健気すぎる」「引き留め作戦が強引すぎるw」「バカ元気な錦織さん、切なくて涙が出た」「勘右衛門さんもおタエ様も、励ましに行くのを我慢していたのね」「おサワちゃん、ありがとう。ちゃんと道をつくってくれた」「みんな気づいて、おトキのことを思っているの、泣ける」「おサワが見事なラストパス。流石に気づいたか。このために準ヒロインをキャスティングしたんだね」などの声が続出。ついにトキも熊本行きを決断したか。残る錦織は果たして。