忍者めし×龍が如くコラボ！スタミナンスパーク味新登場♡

UHA味覚糖の人気ハードグミ「忍者めし」が、ゲーム『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の発売を記念してコラボ！「龍が如くめし スタミナンスパーク味」は、コーラ味のグミにエナジードリンク味の糖衣を施したエネルギッシュな味わい。桐生一馬verと峯義孝verの2種類パッケージで登場し、ゲームファンもグミ好きも楽しめる、遊び心満点の一品です♡

エナジッシュな味わいで元気チャージ



「龍が如くめし スタミナンスパーク味」は、ゲーム内の最上級回復アイテム「スタミナンスパーク」をイメージしたコーラ×エナジードリンク味のグミ。

弾力あるハード食感と糖衣の甘酸っぱさが絶妙にマッチし、一口で元気をチャージできます。遊び心とエネルギー感を兼ね備えたグミで、仕事や勉強の合間にもぴったりです♪

発売日：2026年2月9日（月）

販売場所：ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ（※一部取扱なし）

カンロのナッツボン♡キャラメルピーナッツ味でザクザク食感を楽しむ

ゲームの世界観をリアルに体感



本商品は、桐生一馬verと峯義孝verの2種パッケージで展開。

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』内では、回復アイテムとしてUHA味覚糖製品や「忍者めし」の看板も登場しており、ゲームプレイと連動した楽しみ方も。

パッケージを集める楽しみもあり、ゲームファンにはたまらない仕様になっています。

忍者めし×龍が如くコラボで特別体験♡



「龍が如くめし スタミナンスパーク味」は、桐生一馬ver・峯義孝verの2種パッケージで2月9日発売。

コーラ×エナジードリンク味のハードグミで、ゲームの世界観とエネルギー感をリアルに体感できます♡

限定キャンペーンも実施中なので、ゲームとグミの両方で特別な体験を楽しんでみてください♪