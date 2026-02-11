めちゃ快適な「謎の小部屋」！

日本の物流を支える大型トラックの屋根が、異様に高く盛り上がっているのを見かけたことはないでしょうか。

実はあの運転席上部にある突き出した部分は単なる飾りではなく、長距離ドライバーの過酷な業務を支える、極めて機能的なスペースとして活用されているのです。

一体どのようなスペースなのでしょうか。

そもそもこのパーツの本来の名称は「エアデフレクター」といいます。一般的には「導風板」や「風防」とも呼ばれる流線形のエアロパーツで、走行中にトラックが受ける空気抵抗を大幅に軽減する役割を担っています。

これにより燃費が向上するだけでなく、雨水をフロントガラスの脇へ逃がして視界をクリアにしたり、風切り音を抑えたりといった副次的な効果も生み出します。

実はこのデフレクター、単なる風除けではなく、その空洞部分を「仮眠用の小部屋」として活用することができるようになっているのです。

通常、トラックの仮眠用ベッドは運転席の真後ろに配置されますが、寝台を「上」に移動させることで、その分だけ荷台を広く確保できるという大きなメリットが生まれます。利用時は運転席からハシゴをのぼり、天井のハッチを開けて入り込みます。

この画期的なオプションにはメーカーごとに独自の呼称があり、三菱ふそうは「スーパーマルチルーフ」、日野自動車は「スーパーハイルーフ」、いすゞは「マキシルーフ」という名称で展開しています。

では、その内部の居住性はどうでしょうか。例えばいすゞのマキシルーフを例に挙げると、内寸は最大で横1985mm×奥行き1025mm×高さ865mmにも達します。これは大人の男性一人が横になって休むには十分すぎる広さです。

設備も充実しており、左右の窓からは天候を確認できるほか、ガラスを開閉して換気や温度調整も行えます。さらに、室内には蛍光灯やコンセント、カップホルダーが標準的に備わっており、読書やスマートフォンの充電も思いのままです。

さらに驚くべきは、オプションで専用エアコンを設置できる点です。これにより、季節を問わずカプセルホテルのような快適なプライベート空間が完成します。

長距離運行の合間の仮眠はもちろん、着替えや工具を置く収納スペースとしても重宝されており、ドライバーにとっては単なる休憩所を超えた「大切な拠点」となっています。

空気抵抗の低減という実用的な目的から生まれたこの空間は、物流の現場で働く人々の心身を休めるのに、非常に重要な役割を果たしているといえるでしょう。