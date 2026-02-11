女子アマ覇者のルーキー・中澤瑠来がテーラーメイドと契約 『Qi4D』の高性能に驚き「前に行くし、ヒールでも右に曲がらない」
昨年の日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）のプロテストに5度目の挑戦で合格した中澤瑠来が、ルーキーイヤーはテーラーメイドのクラブで戦うことになった。
【動画】中澤瑠来が美スイングで快音を響かせる
2025年はショット力を武器に「日本女子アマ」を制覇。レギュラーツアーの「ゴルフ5レディス」で9位タイに入るなどの成績も残し、プロテストで悲願の合格を手にした。昨年はフェアウェイウッドとユーティリティ、パターの4本のみ使用していたが、今年からクラブとボールの契約を結び14本すべてがテーラーメイド製に。またウェアとキャップはゴルフ5と契約した。ALBA TVのYouTubeで2月6日から配信が始まった女子プロによる1対1の真剣勝負「ザ・ヒロインバトル」の収録にも参戦。その企画で昨年のプロテストトップ合格を果たした伊藤愛華と対戦した際にも、さっそく新クラブを投入していた。当日は最大瞬間風速20m/s以上を記録するほどの強風下だったが、それに負けないショットを連発。今後の強い味方になりそうだ。1月にテストを開始してまだ間もないが、ドライバーは最新モデルの「Qi4D LS」をチョイス。「テーラーメイドさんのドライバーは左にいきにくいイメージでしたけど、新しいモデルは少しつかまりやすくなったように感じます。球が前に行っているように見えるので飛距離も出ています」と、その飛距離性能に驚く。さらにミスの強さも実感。「今までは、ちょっとヒールに当たると右に、右に行くことが多かったですが、右に行かずにフェアウェイに残ってくれる。飛距離ロスもないです」。強風の中でのラウンドでも「想像以上に良かったです。風にも強い球を打てました」とテーラーメイドの新『TP5X』を手に快音を響かせた。今季の出場権をかけた昨年のQTは1次で敗退しており、主戦場は下部のステップ・アップ・ツアーとなる。「まずはステップに出させてもらうことに感謝をして、優勝を目指してやりたいです。レギュラーツアーで戦うことが1番の目標ですが、（推薦出場など）少ないチャンスをモノにできるようにがんばりたい」。QTランキング118位からのシーズンインとなるが、テーラーメイドとともに下剋上の年にしたい。中澤瑠来の使用クラブ（2026年1月時点）1W：テーラーメイド Qi4D LS（9.0度/SPEEDER NX GREEN 60S）3W：テーラーメイド Qi4D tour（15度/ SPEEDER NX GREEN 60S）3U、4U：テーラーメイド Qi4D（19度、22度/ VENTUS HB BLUE 8S）5I：テーラーメイド P･770（Dynamic Gold 95 S200）6I〜PW：テーラーメイド P･7CB（Dynamic Gold 95 S200）48、54、58度：テーラーメイド MG5 Wedge（Dynamic Gold 95 S200）PT：テーラーメイド スパイダーXBALL：テーラーメイド TP5X
