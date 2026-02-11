『ばけばけ』第94回 トキの松江に残りたい思いが高まる【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第94回が、12日に放送される。
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第94回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）を松江に残らせるため、錦織（吉沢亮）は連日、あの手この手とアプローチを続ける。一方、トキ（高石あかり）はサワ（円井わん）の言葉がずっと引っかかっていた。気持ちが揺れる中、トキはタエ（北川景子）の元を訪れ、三之丞（板垣李光人）と再会する。久しぶりに母と弟と過ごす時間に、トキの松江に残りたい思いが高まる。そんなトキに、タエと三之丞がかけた言葉は？
