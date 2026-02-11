¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¤ËÉÔËþ¡ÄTravis Japan¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤ÎÄ¾ÃÌÈ½¤Ç¿·ÈÖÁÈ¼Â¸½¡Ø¥¯¥¤¥º!¥¤¥±¥á¥ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù3½µÏ¢Â³
Travis Japan¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤¬¡È¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¡É¤ÎÄêÃå¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤º¡¢Ä¾ÃÌÈ½¤·¤¿ÈÖÁÈ¤¬ÃÂÀ¸¡½¡½¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¯¥¤¥º!¥¤¥±¥á¥ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù(Ëè½µÆüÍË23:15¡Á)¤¬¡¢15Æü¤«¤é3½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
(º¸¤«¤é)¥Á¡¼¥àRED¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¥Á¡¼¥àBLUE
MC¤Ë»³Î¤Î¼ÂÀ(Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º)¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤ò¤È¤¤á¤¯¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤¬¡¢´é¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢²Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥À¥ó¥¹¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡ÈÆ¬¡É¤ò»È¤Ã¤Æ³Ê¹¥¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÌ¥¤»¤ë¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡£·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤È·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Ä¶¾ï¼±¥¯¥¤¥º¤ËÄ©¤à¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Travis Japan¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡£²Î¾§ÎÏ¡¦¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤È¤â¤Ë¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¾¾ÁÒ¤À¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤ÇÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡È¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¡É¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¡¢¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¡Ö1m¤Ï100Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¡û¤«¡ß¤«¡×¡ÖÍèÇ¯¤Î´³»Ù¤Ï?¡×¤Ê¤É¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÄ©¤à¡£
¾¾ÁÒÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥àRED¤Ë¤Ï¡¢µÈß·´×Ìé(Travis Japan)¡¢º½ÅÄ¾¹¨(BALLISTIK BOYZ)¡¢¼íÌî±Ñ¹§¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª(¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼)¡¢Â¼¾å·ò»Ö(¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á)¤¬½¸·ë¡£½ÐÂê¤ÎÅ·¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ë±ÝÊÂÂçÆóÏº¥¢¥Ê¤â»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÄÁ²òÅú¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¥Á¡¼¥àRED¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ï¹ç°ê¿ÍÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥àBLUE¡£º´¡¹ÌÚÂç¸÷(KEY TO LIT)¡¢±ºÀîæÆÊ¿(THE RAMPAGE)¡¢°æ¾åÍµ²ð(NON STYLE)¡¢·ªÃ«(¥«¥«¥í¥Ë)¡¢Den(¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç)¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤êÄ©¤à¤¬¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤Äã¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤Ë¡Ä¡£
¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¡¢MC¤Î»³Î¤¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¡¢¤½¤ÎÌ¿·ü¤±¤Î¥¯¥¤¥º¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´ñÀ×¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢È¯µ¯¿Í¤Î¾¾ÁÒ¤Ï¡Ö³ÆÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÃ¦µÑ¤¹¤Ù¤¯Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿! ËÍ¤ÎÃÎÎÏ¤ä¸ì×Ã(¤´¤¤)¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£
¤µ¤é¤ËµÈß·¤Ï¡Ö»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ³Ú¤·¤ó¤ÇÎÏ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÆü¡¹¤Î³Ø¶È¤ä¤ª»Å»ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë
¡½¡½¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¡¢¤½¤ÎÌ¿·ü¤±¤Î¥¯¥¤¥º¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´ñÀ×¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
Ê¹¤¤¿¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¡ª¤³¤ìÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Í¡ª¡©
¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¸«¤»¤ë¥¹¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ñÀ×¤â¤Þ¤¿¸«±þ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¼¤Ò¡×
¡½¡½¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È·Ý¿Í¤¬»ý¤Æ¤ë¸Â¤ê¤Î¡ÖÆ¬Ç¾¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÂÐ·è¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¾¾ÁÒ¤¯¤ó¤Î´ñÀ×¡ª
¤¢¤ë¥¯¥¤¥º¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤´Ö°ã¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬º£¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
·Ý¿Í¥Á¡¼¥à¤¬ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½»³Î¤¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿¾¾ÁÒ¤¯¤óÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥àRED¤È¡¢²Ï¹ç¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥àBLUE¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»Ç¤¨¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¾¾ÁÒ¤¯¤ó¤¬¡ÈÆ¬¤¬¤è¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¤¡ª¡É¤È¿´¤«¤é¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ï¹ç¤¯¤ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ã¤×¤ê¤â·òºß¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡ª
¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤´é¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ì¤Þ¤¹¡ª
¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×
¡ûµÈß·´×Ìé¡ÊTravis Japan¡Ë
¡½¡½¾¾ÁÒ¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë ¥Á¡¼¥àRED ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ýÏ¿¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¥Á¡¼¥àRED¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯ºÇ¹â¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥¯¥¤¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¤ª¥Ð¥«È¯¸À¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¤¿Í¤¿¤Á¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¾¾ÁÒ¤Ï°ìÈÖÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¥Ð¥«¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤¤½ê¤âÁ´Éô½Ð¤Æ¤ÆÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¤Þ¤¿¥Á¡¼¥àRED¤Ç¥¯¥¤¥º¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×
¡½¡½¥Á¡¼¥àRED ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µÈß·¤µ¤ó¼«¿È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¼«·³¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÊ·°Ïµ¤¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¯¤Æ´Ö°ã¤¨¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ç½õ¤±¹ç¤Ã¤ÆÅú¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª
¼«Ê¬¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤«¥¤¥Þ¥¤¥ÁÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¡¼¥à¤òÌÀ¤ë¤¯¤Ç¤¤Æ¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¤¢¤È¾¾ÁÒ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¼«·³¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤òÀï¤¦Ãæ¤ÇÍý²ò¤·¤ÆÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò´Þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¸«¤Æ¤Æ¤ª¥Ð¥«¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀ§Èó´Ñ¤Æ³Ú¤·¤ó¤ÇÎÏ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÆü¡¹¤Î³Ø¶È¤ä¤ª»Å»ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡û¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡ÊTravis Japan¡Ë
¡½¡½¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇËÜÈÖÁÈ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤Ù¤¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ýÏ¿¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤È¤«¤Ç¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ê¤¤¤´¤È¤¬¤«¤Ê¤¤¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª
¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç´êË¾¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿²¼ª¤Ë¿å¤Ç¹ø¤òÈ´¤«¤¹Ä¾Á°¤Ç¤·¤¿¡£
³ÆÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÃ¦µÑ¤¹¤Ù¤¯
Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÍ¤ÎÃÎÎÏ¤ä¸ì×Ã¡Ê¤´¤¤¡Ë¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡½¡½¥Á¡¼¥àRED¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿¼«·³¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤´¼«¿È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤À¼±ç¤äÇ®¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢
¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯È´·²¤Ç¤È¤Æ¤â°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
Îå¤Þ¤·¹ç¤¤½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥¯¥¤¥º¤ËÄ©¤à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¼«·³¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
¤È¤Ë¤«¤¯Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©¤à¡¢¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¦»Ñ¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò´Þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ã¦µÑ¡ªÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¤¹¤Æ¤¤Ê´ë²è¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
Ç°´ê¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ÇÆ¬Ç¾¤Ë²Ö¤òºé¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¹Ô¤¯Ëö¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÉðÅÄÀ¿»Ê»á¡¢¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÃÝ²¬Ä¾¹°»á¡¢Áí¹ç±é½Ð¤ÎÀéÍÕÍªÌð»á¤È¡¢¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¥Á¡¼¥à¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
