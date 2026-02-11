【千葉ロッテ】2026年キャンプの主役！ロッテ期待の星・石垣元気に「早くマリンで観たい」とファンから熱い声

2026年シーズンがいよいよ幕を開けます！そこで今回は「2026年キャンプで期待が高まる注目選手」について、ラブすぽユーザーの皆さまから寄せられた熱いメッセージをご紹介します。

新シーズンへの期待に胸を膨らませるファンの皆さんの想いとともに、今まさにキャンプ地で視線を集める注目株をピックアップしてお届けします！

サブロー監督も「バケモン」と驚愕！ ロッテの新エース候補・石垣元気

今回ご紹介するのは、ハンドルネーム「みー子」さんから寄せられた、千葉ロッテマリーンズ・石垣元気選手へのコメント。

ーーーー

「最も注目されているルーキーの一人です。

春季キャンプでもサブロー監督が『一言で言うとバケモン！』と言ってました。

早くマリンで投げる姿観たいです」（H.N「みー子」さん）

ーーーー

千葉ロッテマリーンズ・石垣元気投手

石垣元気投手は2007年生まれ、右投両打の投手で、2025年に千葉ロッテマリーンズからドラフト１位指名を受けて入団した。背番号は18。最速158キロの剛速球が武器の本格派。

健大高崎高出身で、U-18 野球ワールドカップ決勝では敗れはしたものの、力強いストレートを見せていた。

今年2月3日には、プロとして初めてのブルペン入り。その投球を間近で見守ったサブロー監督は、圧倒的な力強さと天性の才能に舌を巻き、思わず「バケモン」という言葉を漏らすほど。名門の背番号「18」を背負う18歳が、早くも1軍デビューへの期待を確かなものにしている。

2026年シーズン、あなたが最も注目し、活躍を期待している選手は誰ですか？

ラブすぽでは引き続きプロ野球の熱い声を大募集しています！