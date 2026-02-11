ゆうちゃみ『FLASH』に登場！ デジタル写真集未収録のメロすぎカットを披露

初の撮り下ろしグラビア披露！最上もがの表紙＆巻頭10P、ゆうちゃみ、斉藤里奈、浜辺ゆりな、2nd写真集発売の蓬莱舞、佐々木明音、今田希掲載の『FLASH』は2月10日(火)発売

ゆうちゃみが『FLASH』に登場！デジタル写真集の未公開カット公開

バラエティ番組で見ない日はないほど、テレビ界の顔となったゆうちゃみが『FLASH』に登場。

誌面では、同日発売のデジタル写真集には収まりきらなかった秘蔵カットを5ページにわたって独占公開している。“国民的ギャル”と称される彼女が、ふとした瞬間に見せる自然体な表情は必見だ。

【プロフィール】

ゆうちゃみ

24歳 2001年9月8日生まれ 大阪府出身 T176

2014年からモデル活動を開始。雑誌「ピチレモン」や「egg」の専属モデルを経てテレビタレントとして数々のバラエティ番組に出演、 “令和の白ギャル” として人気に。女優としてもテレビドラマへの出演が増え、2024年には歌手デビューするなど、芸能界のあらゆる分野で活躍している。

そのほか最新情報は、公式X（@yuuna09082424_）、公式Instagram（@chamitan_0908）にて

【クレジット】

ゆうちゃみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『また君に会えてよかった』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！