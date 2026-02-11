昭和7（1932）年3月7日に発覚した「玉の井バラバラ殺人事件」の捜査は、被害者の特定に結び付かず、暗礁に乗り上げてしまったかにみえたが――事件解決の端緒は、意外なところからもたらされた――。昭和初期の日本を震撼させた、特徴的なバラバラ殺人事件を振り返る。（全2回の第2回）

巡査の記憶から

昭和7年9月。事件発覚から7か月目に入ったが、警視庁は水上警察署に捜査継続を指示する。同月末、署長が署員数名を連れて現場の視察に出た。その中にいた巡査が、遺体の特徴である「富士額に八重歯」から、3年前に自身が職務質問した、ホームレスの男を思い出した。

秋田県出身の男は幼い娘を連れていた。妻に死なれて失業し、東京に流れ着いたという。巡査は郷里に帰る電車代を出してやったが、その後の消息は不明だった。この情報を得て、男の行方を追ったところ、男は娘と二人で本郷区湯島花町（現在の文京区湯島）のH（当時39）という春画描きのもとに身を寄せていたことが判明する。

早速、Hを聴取すると、「確かに二人の面倒を見ていたが、2月ごろにどこかへ行ってしまった」というのみ。だが周辺捜査から怪しいとみていた捜査第1課が厳しく追及すると、ついに容疑を認めた。Hは浅草にいた父（30）と娘（10）を自宅に連れ帰っていた。

〈「娘がかわいそうで連れてきた」というのは口実で、「本当は秋田の財産家の息子」という（男の）ホラを真に受けて、金をせびろうとしてのことだった〉（三木賢治著『事件記者の110番講座』毎日新聞社刊）

ところが、男はHの自宅に住み着き、金をせびり、同居していたHの母や妹に乱暴を振るうように。さらに、妹が内縁関係の夫との間にできた子どもにも暴力をふるい、のちに子供は死んでしまう。頭にきたHは弟と共に男をスパナやバットで殴打して殺害し、遺体を損壊。さらに妹にも手伝わせて遺棄したのだった。

Hは男の遺体をノコギリでバラバラにしているが、その時の心境をこう述べている。

「この足で母を蹴った、この手で妹を殴り、弟を殴った。こうしてやるぞ、こうしてやるぞと歯ぎしりしながらやった」

後に懲役12年の刑が確定した。殺された男の娘は、後に警察に保護されたという。

「鈴弁殺し」をヒントに…

昭和初期に起こったバラバラ殺人事件……最後に紹介するのは、第1回記事で紹介した「鈴弁殺し」を参考にしたことで知られる、昭和9（1934）年6月14日に発覚した「人間コマ切れ事件」である。

犯人の小林利平（当時25）は前科3犯。同年5月に前橋刑務所を出所し、神奈川県内のすし屋で働いていたが、集金した金を持ち逃げして上京する。その後、渋谷でおでんの屋台を引くXさん（同60）とY子さん（同51）夫婦と知り合いに。Xさんは、周囲から「ほら吹き爺さん」と呼ばれる、大ぼら吹きで有名だったのだが、そんな事情を知らない小林は、

「貯金が1万円（現在の貨幣価値で約3000万円）ある。恩給ももらえる」

というXさんの話を真に受け、この夫婦から金を奪い取ることを考える。その際、ヒントにしたのが新聞記事で読んだ「鈴弁殺し」だった。

〈小林は「鈴弁殺し」をヒントにひと晩計画を練り、犯行がバレないようにするには死体をバラバラにして川に捨てよう、と考えた。「鈴弁殺し」でトランク詰めにした死体が発見されたことから「オレはヘマはしない。死体をコマ切れにして捨てれば、見付かる心配はない」と恐ろしい結論を出していた〉（前掲書）

Xさん夫婦の自宅に転がり込んだ小林は6月5日、港区内の金物屋で出刃包丁とナタ、上野でノコギリなどを調達して7日の夜、夫婦に酒をふるまう。何も知らない二人はすっかり酔い、気持ちよく寝入ってしまった。翌8日午前2時ごろ、小林は凶行に及ぶ。熟睡している二人を、マサカリでメッタ打ちにして殺害。返り血を浴びた自分の顔や手足を洗ったあと、二人の服を脱がせて10時間かけて遺体を解体する。骨、肉、臓器を細かくコマ切りにした後、塩漬けにして5つの灯油缶に詰め込んだ。

その後、家の中をくまなく探し回ったが、見つけたのは現金19円（同、約5万7000円）ここでようやくXさんの話はウソであると気づくのだが、小林は銭湯へ行き、犯行現場の隣の部屋で寝る。しかし翌日、あらかじめ手配していた廃品回収業者が現れない。どうしたものかと過ごしているうちに、腐臭が漂いはじめ……。

「私は焼き鳥屋だが、大量に肉を買い過ぎて腐らせてしまった。なるべく遠くに捨ててくれないか」

14日の早朝、たまたま近くにいた別の廃品回収業者の男性に声をかけ、二人で灯油缶とバケツを運び隅田川の白髭橋から遺棄した。同日午後1時ごろ、隅田川の永代橋上流の岸辺に、切断された左手首が漂着しているのを船頭が発見、事件が発覚する。翌日には吾妻橋の近くで右手首、さらにその3日後には芝浦で左足首が発見された。指紋からXさんの身元が割れ、すぐに小林が捜査線上に浮上した。

小林は死体の解体中、出刃包丁のキレ味が悪くなったため、途中で新しい包丁を買いに出ている。作業を中断・再開したため、偶然にもXさんの両手首はコマ切れにされることなく、そのまま遺棄され、身元の特定につながった。

事件の背後にある因縁

この事件には、奇妙なエピソードがある。犯行当日の夜、酔って先に寝入ったXさんが、Yさんに布団へ手招きをするような手つきをしたという。それに対してYさんは、

「今晩に限って、変な手つきをして気持ちが悪いね」

とつぶやいた。それをふすま越しに聞いていたという小林は、後にこう供述している。

「間もなくオレに殺されるので、虫の知らせでもあるらしいと思った」

〈そして、二つの手首が相次いで発見されたことから事件が発覚。（Xさん）には小さな前科があったため、指紋から身元が割り出され、小林の犯行が明るみに出た。事件の解決を導いた（Xさん）の手。犯行の晩の「妙な手つき」は、そのことを暗示していたのだろうか。〉（前掲書より、一部改）

小林は昭和9年9月19日に死刑判決を受け、10月12日に執行された。

デイリー新潮編集部