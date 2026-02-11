◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子ショートプログラム（１０日、イタリア・ミラノ）

男子ショートプログラム（ＳＰ）で、北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、１０３・０７点。２位で１３日のフリーに進んだ。

鍵山は７日の団体ＳＰにも出場しており、自己ベストに０・１点に迫る１０８・６７をマーク。１位を獲得しており、この日は点数を落とす結果となった。後半のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）にミスが出て、３回転半だけで団体戦から４・９１点減点。ただ、冒頭からの４回転―３回転トウループ、４回転サルコーの出来栄え点（ＧＯＥ）はサルコーでさらなる加点をもらっており「今日も１００％で滑り切れた」と、表情は明るかった。

団体の疲労などの影響を問われると「もう全く、疲れはないです」とキッパリ。昨年１２月の全日本選手権後から、今大会を見据えて準備を進めており「自分のルーチンを大事にしながら、過ごせている」。仲良しの佐藤駿、三浦佳生と楽しむところは五輪を楽しみ、１人の時間も作ってメリハリを付けている。スケジューリングを徹底し「細かいルーチンを作って過ごしていた」と、調整に問題はなかった。

１位は団体からパフォーマンスを上げてきた世界王者のマリニン（米国）。５・０９点差で追うフリーは、封印してきた４回転フリップをついに“解禁”する。３種の４回転で臨む大一番。鍵山は「結果はあとからついてくるもの。フリーで４回転フリップも久しぶりに投入するので。とにかく悔いのないような演技をすることが一番の、目の前の目標」と、静かに闘志を燃やした。