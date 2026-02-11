◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子ショートプログラム（１０日、イタリア・ミラノ）

男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、１０３・０７点。２位発進し「全体的に見れば、できた部分が多かった。アクセルもそこまで落ち込むようなものではなかったので、立て直せた」と一定の評価をした。

今大会、７日の団体で１０８・６７点をマークし１位だったＳＰ。冒頭の４回転―３回転トウループ、続く４回転サルコーで４・０７点、３・８８点の高い出来栄え点（ＧＯＥ）を引き出したが、後半のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）で乱れた。「回転が、抑えきれませんでした」と鍵山。この日は公式練習が直前で、体が思った以上に動いていたという。

最終滑走の自身の演技前、世界王者のマリニン（米国）が１０８・１６点のハイスコアをマーク。氷上で自身の出番を待っていた鍵山は「イリア選手の場合は、（ＳＰ）でどれだけ近くても遠くても、フリーで全く参考にならないので。まずは自分のできることを最大限、やろうと思いました」と冷静だった。

男子フリーは１３日（日本時間１４日）。２日間の調整時間がある。２大会連続メダル、そして初の連続ダブルメダル獲得へ「１回１回のジャンプ、エレメンツを集中して確認したい。変わらずに２日間、コート陣と話し合いながらやっていけたら」と見据えた。