ヴィジュアル系バンド 色々な十字架が、新曲「魚～ホットドッグ～」を本日2月11日に配信リリース。また、あわせて同曲のMVおよび新たなアーティスト写真も公開された。

本楽曲は、スケール感のあるアンサンブルと爽やかなメロディの一曲に。また、海外で活躍する日本人アスリートへの想いを馳せた歌詞は、これから世界に羽ばたいていく彼らの現在を投影しているという。

なおメンバーのtink（Vo）は、本楽曲について「良い曲だので、イヤホホンホで聴いていた場合、耳とイヤンホホンが癒着するくらい聴き続けてほしい気持ちです。」とコメントしている。

＜色々な十字架 tink（Vo） コメント＞

あの、私なんですけど、色々な十字架の『魚～ホットドッグ～』が配信リーリースされます。

今までタイトル決まってなくて、お刺身の歌詞が出てくるので「おさしみ」って呼んでたんですけど、ついにこのタイトルが付くことになりました。

おさしみは、良い曲だので、イヤホホンホで聴いていた場合、耳とイヤンホホンが癒着するくらい聴き続けてほしい気持ちです。

関係ないけど、この前、眠すぎて、ウトウトしながらスマホをいじってたら、間違えてタップしちゃって、知らない人に鶏ガラを400kg送ってしまいました。

で、鶏ガラを送っちゃった人が、ポジティブさをヤバい方向に持って行く人だったので「これも経験って事で！」つって、スープを煮出して、それを小分けにして全部冷凍して嫌でした。

間違って送ったのはこっちだけど、なんか腑に落ちなかった。

（文＝リアルサウンド編集部）