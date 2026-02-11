妻が高熱で寝込んでいても、夫はいつも通り「メシはまだ？」。妻は不満を口にせず、それに応え続ける。カウンセリングの現場で繰り返し見られるのは、配慮できない側と、我慢し続ける側が噛み合ってしまう構造だ。悪意のない夫婦は、なぜ静かに壊れていくのか。※本稿は、家族問題カウンセラーの山脇由貴子『夫婦はなぜ壊れるのか カウンセリングの現場で見た絶望と変化』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。記事中の事例はすべて仮名であり、事実を元にしたフィクションです。

夫婦仲は悪くないのに

体調への気遣いはナシ

妻である綾美さん（40歳）の悩みは、夫の隆之さん（35歳）があまりにも体調に配慮してくれない事。

「私の体調が悪い時に全く配慮してくれないんです。風邪をひいて、39度近い熱があって寝てるのに『から揚げ食べたい』『シチュー食べたい』って」

「そういう時、綾美さんはどうされるんですか？」

私がそう尋ねると、綾美さんは少し黙った後、

「作ってあげちゃいます」

と答えました。「そんなの放っておけばいいのに」と多くの人は思うでしょう。

「さすがに材料は買って来てくれるんですけど。買って来たものを『はい』って渡されると仕方なく……」

でも、隆之さんは料理が出来ない訳ではないそう。

「なぜ、自分で作らないんですか？」

私が隆之さんに尋ねると、

「それは……妻が作った方が美味しいし、妻の作ったものを食べたいんです。わりと元気そうにも見えたし」

隆之さんはくったくなく答えました。

普段は夫婦仲は良く、喧嘩もないそうです。

