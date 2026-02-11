無類の愛犬家・手越祐也によるバラエティ『手越祐也のワンダフルライフ』放送決定！「もはや仕事ではない（笑）」
Huluでこの冬、ワンちゃんが主役の愛くるしい新番組が誕生。2月14日から毎週土曜、無類の愛犬家・手越祐也と、彼が所属するロックバンド、T.N.Tのメンバー＝kyohey、Furutatsu、Ryu.による、犬好きのための教養バラエティ『手越祐也のワンダフルライフ』（全4回）が放送される。
■手越＆T.N.Tがゲストと、リゾートスポット巡りや室内クッキングで愛犬との時間を堪能
本番組には手越とT.N.Tメンバー、そして愛犬家ゲストが集結。愛犬と一緒に楽しめるアクティビティーやクッキングに挑戦しながら、ワンちゃんとワンダフルなライフを過ごすための願望を叶えていく。
また、番組犬の「みぞれ」やゲストの愛犬と思いっきり戯れ、しあわせ時間を堪能する出演者たちのここでしか見られない素顔や、愛に満ち溢れた愛犬トークも満載。犬が好きな視聴者も、そうじゃない視聴者も、ほっこり癒やされること間違いなしだ。
収録を終えた手越も「僕自身も大の犬好きなので、ゲストとT.N.Tのメンバーみんなで、ワンちゃんと過ごす特別な時間を全力で楽しみました！ 愛犬家からすると、もはや仕事ではない（笑）。プライベートでキャッキャキャッキャ癒やされる姿を、カメラに収めていただいている感じでした」と、頬が緩みっぱなし。「犬好きの方はもちろん、そうでもない方にも『犬を飼いたいな。かわいいな、愛おしいな』と思っていただけるような内容に仕上がっていると思います」と太鼓判を押す。
ナレーションを担当するのは、こちらも愛犬家としても知られる関根麻里。動物への慈しみに満ちた、明るく温かな声で番組を彩る。
そして#1と#2に登場するゲストが決定。松陰寺太勇（ぺこぱ）と愛犬の「のすけ」は、愛犬と自然豊かな広いドッグランで、宿泊付きで遊びたいという願望を叶えるため、手越＆T.N.Tメンバーとともにドッグファーストな施設が集まるリゾートスポットを巡り、野外アクティビティを楽しみ尽くす。
広大な天然芝のドッグランや、愛犬とのサイクリング、豪華で快適なグランピング・ヴィラでの宿泊、さらには犬専門カメラマンから、愛犬の躍動感ある写真の撮り方も学んだ一同は大興奮。そんななか「実は、犬があまり得意ではない」というkyoheyもついに覚醒。犬のかわいさにどんどん魅了されていき…。
また、#3と#4には森泉＆愛犬の「クッキー」、そして愛犬飼育スペシャリストの資格を持つ那須晃行（なすなかにし）がゲスト出演。森たっての希望で、愛犬の最新ファッションショーや愛犬のためのクッキング、自宅でできるドッグマッサージ・レッスンなど、室内でのお楽しみ企画で盛り上がることに。なんとクッキングでは、料理男子ぞろいのT.N.Tがアシスタント役に回り、普段は料理をしないという森＆手越がメインシェフに就任。愛犬へのごほうび記念日ケーキとドライペットフードを食べない愛犬のための特製テリーヌを作るが、まさかのハプニングが続出し…!?
もはや番組であることも忘れ、大はしゃぎの出演者＆ワンちゃんたち。日頃の疲れも一気に吹き飛ぶ尊いひとときが楽しめる。
■手越祐也 コメント
この番組は「愛犬と一緒にワンダフルな時間を過ごそう！」をテーマに、犬が大好きなゲストを迎え、一度はやってみたかったことや、体験してみたかったことを叶える番組。みんなもハッピーになるワンダフル企画が満載です。僕自身も大の犬好きなので、ゲストとT.N.Tのメンバーみんなで、ワンちゃんと過ごす特別な時間を全力で楽しみました！ 愛犬家からすると、もはや“仕事”ではない（笑）。プライベートでキャッキャキャッキャ癒やされる姿を、カメラに収めていただいている感じでした。
また、番組犬のみぞれも、いろんな企画に一生懸命付き合ってくれる一方で、すごく自由でもあり…（笑）。そこも犬のかわいいところなんですよね！ 今回改めて、気の赴くまま自由に生きる大切さを学びました。
この番組を通して、犬が大好きな人たちの素の表情や癒やされる表情、そしてワンちゃんの自由な姿や癒やされる姿も、たっぷりお届けしたいと思います。犬好きの方はもちろん、そうでもない方にも「犬を飼いたいな。かわいいな、愛おしいな」と思っていただけるような内容に仕上がっていると思いますので、ぜひHuluでご覧ください！
■番組情報
Huluオリジナル『手越祐也のワンダフルライフ』
02/14（土）からHuluで独占配信スタート ※全4回
毎週土曜日に新エピソードを追加
出演：T.N.T （手越祐也、kyohey、Furutatsu、Ryu.）
ナレーション：関根麻里
【ゲスト】
#1 #2：松陰寺太勇（ぺこぱ／愛犬：のすけ）
#3 #4：森泉（愛犬：クッキー）、那須晃行（なすなかにし）
