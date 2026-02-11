◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルショートプログラム（大会5日目/現地10日）

オリンピック初出場でショートプログラム（SP）を滑りきった三浦佳生選手が演技後、取材対応で声を震わせました。

三浦選手は冒頭、予定していた4回転+3回転が2回転と3回転のコンビネーションジャンプとなり、途中の4回転トウループでは氷に手をつくなどジャンプでミスが起こりました。

SPの全滑走が終わり結果は全体22位。悔しさから声を震わせながらも、インタビューに答えた三浦選手は、「悔しいですし、本当にこの場に出させてもらってるのにこんな演技で本当に各方面に申し訳ない気持ちと、自分自身も結果が出せないもどかしさでいっぱいです。何より自分でも今日の演技はすごいがっかりだったかなと思います」とコメントしました。

初めてのオリンピックについては、「すごくお客さんも盛り上がっていて、その雰囲気を楽しんでやっているつもりではあったんですけど、6分間練習からうまくいかなくてそのまま本番に入ってしまったかなというのが正直なところなので、本当に自分自身の不甲斐なさでいっぱいです」と振り返りました。

現地時間13日に控えるフリーについては、「この順位にいる時点で結果というものはもう望めないのは分かっているので、あとは自分ができるっていうことを証明するフリーにできたらいいなと思います」と前を向きました。