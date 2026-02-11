阪神の高卒5年目・中川勇斗捕手(22)は、今キャンプでは外野にも本格挑戦して連日、ユニホームを泥だらけにして奮闘している。キャンプ前には頭を丸め、筋力アップに成功した厚い胸板で沖縄に登場。どこか「ファイター」の気質漂う闘志満点の若虎はチーム随一の格闘技通でもある。同じ愛知県出身のRIZINファイター・朝倉未来(33)や世界最高峰の格闘技団体・UFCフライ級ランカーの堀口恭司(35)のファイトスタイルに刺激を受け、周囲に力を与えるアスリートとしても格闘家をお手本にしているという。(取材・遠藤 礼)

第2クール最終日、宜野座で練習終わりの中川に「少し話を聞きたいんだけど」と声をかけると、ニヤリと笑った。「堀口選手の勝利についてですか？」。先日、UFCで強敵のアミル・アルバジに劇勝した格闘家・堀口恭司のことだとすぐに分かった。実は私も格闘技が大好きで昨年から中川と雑談するようになった。この日、キャンプで初めて捕手としてブルペンで捕球したことについて聞くつもりだったが、ついつい格闘技の話題でしばしの間盛り上がってしまった。

昨年の大晦日、中川はさいたまスーパーアリーナにいた。総合格闘技RIZINの10周年記念大会「師走の超強者祭り」を現地で生観戦。同郷でファンを公言している朝倉未来がRIZINフェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフに挑んだメインイベントに目を奪われた。朝倉未来は王者の絶対的な強さに屈し1Rで敗北も、中川が得たものは多かったそうだ。「負けてしまいましたけど、強い王者に挑んでいく姿がカッコ良くて。すごく勉強にもなりました。自分は力をもらえますし、他人に力を与えるってこういうことなんだなと。戦ってる、挑戦する姿がすごいなと」。

朝倉、堀口に共通する点は「強さ」を追い求めて強敵に挑んでいく姿で、競技が違っても「戦い」や「挑戦」という部分はプロ野球選手も同じ。過去に堀口がKO負けした際には「泣きました」と口にするほどファイターに感情移入するのもうなずける。

雑談が過ぎたが、今キャンプは外野で過ごす時間が多くなっているが、9日には宜野座のブルペンで初めて捕手として投手の球も受けた。ただ、本人は本職へのこだわりには首を振る。「とにかく試合で出たいし、1軍にいたいので。どこでも一生懸命やるだけかなと思っています。自分が出るためにどこのポジションでもやりたいし、外野もそうですが、捕手も投手とのコンビなのでそんなに甘くないです」。

昨年は1軍デビューを果たし25試合の出場で2本塁打を放った。「昨年、1軍のあの舞台を経験できたことが自分の中では大きいですね」。とにかく最高の“リング”に上がって試合がしたい。ファイターの気概も秘めた中川の挑戦が始まった。