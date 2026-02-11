きょう11日は野村克也の命日である。2020年、84歳で逝った。七回忌ということになる。

阪神監督を務めた1999―01年は3年連続最下位の暗黒時代だった。野村も「思いだしたくもない」と漏らしていた。

それでも楽天で監督に復帰した06年ごろから「阪神はひどかった」と言い始めた。

08年2月には『あぁ、阪神タイガース――負ける理由、勝つ理由』（角川書店）との著書を出した。阪神が監督・星野仙一で03年に、岡田彰布で05年にリーグ優勝を果たしていたが＜阪神にあったのは「負ける伝統」だ＞と断じた。＜現場だけでなく球団フロントも親会社も一体となってチーム強化に取り組むようになってはじめて、阪神は「優勝するにふさわしい」チームとなる＞。

3年で2度の優勝とは今と同じ状況である。つまり、その程度ではまだ賛辞できるチームではないとみているわけだ。

野村はその後も阪神批判の著書を出し続けた。12年オフに『阪神タイガース暗黒時代再び』（宝島社新書）を書いた。2年後の14年秋には『阪神タイガースの黄金時代が永遠に来ない理由』（同）と立て続けに出した。

問題点としてあげていたのは「フロントに一貫した強化策がない」「自前で選手を育成するビジョンがない」「ファンやマスコミが持ち上げ、選手はお坊ちゃま体質で、人気への甘えがある」「老舗のプライドが変革の邪魔をしている」……。

指摘は的を射ていた部分もあるが、独善的な部分もかなりある。

公平に見て、今はそれらの問題点を克服しようとしている。フロントには「骨太の方針」として「補強に頼らず、自前で選手を育成」との姿勢が見える。ただ勝つだけではない。老舗球団として伝統を重んじる一方で、地域密着や社会貢献などで新たな試みも見える。狙うのは野村が「永遠に来ない」としていた「黄金時代」である。

大谷翔平が新人当時、二刀流挑戦に「一芸を磨くべき」と批判していたが、後に「先入観は罪。固定観念は悪」と変遷した。晩年、野村の専属マネジャーだった小島一貴が著書『人を遺（のこ）すは上』（日本実業出版社）で＜物事は決めつけず、柔軟性を持って考える＞と記している。

阪神が今季、球団初の連覇を達成すれば、泉下の野村も認めることだろう。 ＝敬称略＝ （編集委員）