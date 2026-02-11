人気指導者の下広志さん推奨…打撃で適切な構えを作る「股関節曲げドリル」

打撃において構えは重要だ。適切な形を作って投球を待ち構えることが、快打に繋がっていく。しかし、野球を始めたばかりの子どもはエラー動作を起こしがち。東京の人気野球塾「Be Baseball Academy」代表の下広志さんは、構える上で重要な股関節の「ヒンジ」ドリルを紹介している。

構えで大切なのは、股関節を蝶番のように支点にして、上体を前傾させること。この体勢を作ることで太もも裏が刺激される。下半身のパワーを伝える形ができるのだ。だが、初心者の子どもは股関節を曲げずに膝を前に出してしまうことが多い。こうなると下半身の力を伝えられず、手打ちになってしまう。

そこで、下さんは「ヒンジ」ドリルを推奨する。まず肩幅で立ち、右手は右腰、左手は左腰に添える。次に膝を曲げずにお尻を下げていく。この体勢を取ると、太もも裏に張りが生まれるはずだ。

張りを感じたら、太もも裏が伸びている証拠。あとは元の体勢に戻し、動作を繰り返していく。「（太もも裏に）伸びを感じたら戻す感じです。注意点は膝を曲げないことです」と強調する。

避けたいのは、背中を丸めたり頭を前に出したりする動き。股関節を動かしてお尻を下げ、太もも裏が伸びている感覚を得ることが何よりも重要だ。もうひとつ大事なのが目線を固定することで、前方を見続けることが望ましい。股関節を曲げた時に、目線を下に向けないようにしたい。

「ももの裏を使えることが、構えを作る役割のひとつになります」。このドリルは、「太もも裏に張りを感じる」「膝を曲げない」「頭だけ上下させない」というポイントを押さえた上で10回程度行いたい。適切な構えの土台ができるはずだ。（First-Pitch編集部）