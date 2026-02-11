新作キタァーー！！【ニトリのN+】春になる前に欲しい「大人服・小物」

そろそろ春に向けたワードローブの準備で、おしゃれさんたちも各ブランドも賑わい始める季節。【ニトリ】生まれのファッションブランド【N+（エヌプラス）】にも、待望の春の新作が到着しました。大人顔で着こなしやすいロゴ入りTシャツや、一点投入で着映えるチェック柄スカートをあらかじめGETしておけば、あっという間に訪れる春本番も悩まずおしゃれを楽しめるはず！

ロゴがアクセントを添える大人顔のキレイめロンT

【N+】「ロゴプリント長袖プルオーバー」\2,490（税込）

なめらかなタッチでクリーンな印象の素材を使用し、キレイめ派の大人女性にも似合いそうな長袖プルオーバー。胸元の華奢な筆記体ロゴはポップなイメージになりすぎず、大人っぽさをキープしたままコーデのささやかなアクセントになってくれそうです。袖のラインがコンパクトに仕上げられているおかげで、ジャケットのインナーとして着回しやすいのも優秀ポイント。

さりげなくひと癖を加えたキレイ色の春っぽシャツ

【N+】「抗菌防臭カルゼシャツ」\2,990（税込）

斜め方向の立体的な畝が特徴のカルゼ織りを採用し、「軽やかで上品な雰囲気の素材感」（公式ECサイトより）を表現した爽やかなシャツ。胸元にポケットをあしらった一見オーソドックスなシャツながら、素材やボタンの配置でさりげないひと癖を加えた一着です。ライトイエローやライトブルーといった美しい春色が揃っているので、色から春のムードを先取りしてみて。

春の主役に抜擢したいモダンなチェック柄スカート

【N+】「かすりチェック柄フレアスカート」\3,990（税込）

まるでペイントで描いたようなかすれたチェック柄で着映えを狙えるモダンなスカート。大きめにギャザーを入れて横への広がりを抑えたフレアシルエットは、すっきりと女性らしく穿きこなせそうなのが魅力です。カラーは暗い色みの割合を抑えたブラックとチアフルなライトイエローの2色展開。薄着になっておしゃれ気分が盛り上がる春に、悩まずコーデの主役になってくれるはず。

抜け感を演出する上品なビット付きローファー

【N+】「ビット付き低反発軽量ローファー」\3,990（税込）

足元から春の軽やかな雰囲気へと寄せていくのに重宝しそうなローファーも新作でお目見え。本格的なレザー見えしやすい合成皮革素材にゴールドカラーの華やかなビットをあしらい、大人コーデを上品に格上げしてくれそうな一足です。ロングパンツやミドル丈のスカートとのコーデに合わせて足元の肌見せ面積を増やすと、手軽に春らしい抜け感を演出できます。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ