《フォロワー数1万人！》【無印良品】スタッフお手本♡「最旬大人コーデ」

「なんだかコーデがパッとしない」「いつもワンパターンになりがち……」そんな大人女性は【無印良品】のおしゃれスタッフさんによる着こなしをお手本にしてみて。今回はInstagramのフォロワー数1万人の@mujistaff.daimyoさんの最旬コーデをご紹介。こなれ感のあるレイヤードスタイルをピックアップしたので、ぜひ真似してみて。

春を先取りできる爽やかシャツコーデ

まだまだ寒い今の時期。防寒 & おしゃれ見えを叶えたいなら、タートルネックのレイヤードスタイルがおすすめ。ストライプ柄のシャツと合わせれば、春を先取りした爽やかなコーデに。2026春夏トレンドとして注目を集めているブルージーンズで、鮮度高めに仕上げるのが◎ ネックレスやピアスで女性らしさをプラスして。

こなれ感アップが狙える重ね着コーデ

コーデがワンパターンになりがちな人には、ワンピースとジーンズの重ね着スタイルがおすすめ。落ち着いたトーンのシャツワンピースにブルーのジーンズを合わせると、程よく抜け感のある着こなしに仕上がります。インナーにはグレーのタートルネックを選んで上品に。こちらのワンピースは前開きにしてカーディガンとしても着られるので、着こなしの幅が広がりそうです。

