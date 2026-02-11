《フォロワー数1万人！》【無印良品】スタッフお手本♡「最旬大人コーデ」
「なんだかコーデがパッとしない」「いつもワンパターンになりがち……」そんな大人女性は【無印良品】のおしゃれスタッフさんによる着こなしをお手本にしてみて。今回はInstagramのフォロワー数1万人の@mujistaff.daimyoさんの最旬コーデをご紹介。こなれ感のあるレイヤードスタイルをピックアップしたので、ぜひ真似してみて。
春を先取りできる爽やかシャツコーデ
まだまだ寒い今の時期。防寒 & おしゃれ見えを叶えたいなら、タートルネックのレイヤードスタイルがおすすめ。ストライプ柄のシャツと合わせれば、春を先取りした爽やかなコーデに。2026春夏トレンドとして注目を集めているブルージーンズで、鮮度高めに仕上げるのが◎ ネックレスやピアスで女性らしさをプラスして。
こなれ感アップが狙える重ね着コーデ
コーデがワンパターンになりがちな人には、ワンピースとジーンズの重ね着スタイルがおすすめ。落ち着いたトーンのシャツワンピースにブルーのジーンズを合わせると、程よく抜け感のある着こなしに仕上がります。インナーにはグレーのタートルネックを選んで上品に。こちらのワンピースは前開きにしてカーディガンとしても着られるので、着こなしの幅が広がりそうです。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
