「もうイヤ！」既読スルーに無断欠席。気分屋ママ友に、全員が爆発！「関係を切る？」悩んだ末に出した結論は

気分屋の幼稚園のママ友に振り回され、そろそろ付き合うのが限界に。

「関係を切る？」

迷った末に選んだ対応とは！？

筆者の友人A子が実際に体験したママ友エピソードをご紹介します。

とにかく気分屋のママ友F子さん

同じ幼稚園のママ友F子さんは、とにかく気分屋な性格。

ご機嫌な日はとても饒舌なのに、機嫌の悪い日は、挨拶だけすると無表情でスッと輪から外れてしまいます。

自分の話題の時だけ声が弾み、別の人が話し始めると急にスマホをいじり始めたり。

そんなF子さんのことを

「付き合いづらい」

と思っているママも少なくありませんでした。

ママ友間で「F子さんの状況確認」

「F子さん、また機嫌悪い？」

「今日は地雷踏んでないよね？」

そんな風にママ友同士でF子さんの様子を都度確認。

そんな関係に徐々に皆、疲れ始めていました。

ランチに無断欠席→ママ友たち「もう限界」

ある日、いつものママ友メンバーで集まった時のこと。

参加予定のF子さんが姿を現さず、LINEで連絡をしても、既読スルー。

その時、他のママ友がたまりかねたように

「もう限界。F子さんと距離を取りたい」

と言い出し、周りも

「そうだね」

となんとなく賛同の雰囲気に。

しかし私は、「そうやって関係を切っても、後味はきっと悪いはず」と感じました。

ダメもとで、ちゃんと話してみない？

私は緊張しましたが、おそるおそる

「ねえ。このまま黙って距離を置くこともできるけど、一度、ダメ元でちゃんと話さない？」



と発言。

「そうだね」

と数人が賛成してくれ、一度F子さんと話すことに。

F子さんから語られた真実

後日、私たちはF子さんを誘い、少し落ち着いたカフェへ。

一番年長のママ友が、静かに

「正直に言うね。F子さんの気分で、場の空気が変わることがあって、ちょっと戸惑ってる」

と切り出しました。

「そんなつもりはなかった」



と返すF子さん。

私たちは



「F子さんの態度に、みんな疲れてしまっている」



「理由がもしあれば、教えてくれないかな」

そう柔らかく言うと、F子さんはしばし沈黙。

そして、



「色々ストレスがあってさ」



と口を開きました。