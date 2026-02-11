迫り来る中国の脅威に備えよ--　次世代ステルス戦闘機「F-35B」緊迫の″垂直着陸″現地撮！

新たな日本の盾

航空自衛隊・新田原(にゅうたばる)基地に向けて宮崎県の上空をゆっくり飛んできたその戦闘機は、空中でピタリと停止。その場で一回転した後、今度は地面に向けてまっすぐ降下。軽やかに着陸すると、見守っていた地元住民や航空機マニアから歓声が上がった--（上写真）。

「ものすごい轟音（ごうおん）が聞こえてきたので夜空を見上げたら、戦闘機がヘリのようにホバリングしていた」「駅のホームで電車を待っていたら、見たことない戦闘機が山の上にいた」

昨年秋から宮崎県内で目撃されている謎の飛行物体。その正体こそ、冒頭のシーンで垂直着陸を成功させた次世代ステルス戦闘機F-35Bであった。

’26年度の防衛予算案は史上初めて９兆円の大台にのった。自衛隊創設以来、最大規模と呼ばれる組織改革と装備体系の見直しが行われており、その象徴のひとつが戦後初となる空母の配備だ。

イチから造るのではなく、既存の護衛艦「いずも」と同型の「かが」を改造して空母とする。２隻とも多数のヘリコプターを運用できるよう艦首から艦尾まで甲板がフラットになっているので、耐熱・耐圧処理を施して戦闘機の滑走路にする--というなかなかの仰天プランなのだが、その急造空母に艦載する戦闘機として、F-35Bが選ばれたのだ。

この機の最大の特徴は200ｍ程度の短い滑走距離で離陸し、垂直に着陸できる能力。全長約250ｍの「いずも」で戦闘機を運用するとなれば、F-35Bしか選択肢はなかったのである。

’25年８月７日にまず３機が、新田原基地に司令部を置く第５航空団内に創設された「臨時F-35B飛行隊」へと配備。いままさにパイロットおよび整備員の訓練の真っ只中なのである。空自が急ピッチでF-35Bの戦力化を進めている背景にあるのが、迫り来る中国の脅威だ。

中国軍はすでに３隻の空母を保有。空母艦載機による空自F-15戦闘機へのレーダー照射が記憶に新しいが、日本周辺海域では中国軍による示威行動が日夜、問題となっている。そんななか、中国は原子力空母の建造に着手した。

「臨時F-35B飛行隊」は２月中に「第202飛行隊」と名を変え、最終的に42機の空自空母艦載機部隊が誕生する。

新田原基地の南側に広がる畑の買収はほぼ終了。跡地にF-35B専用施設が作られる計画だ。自衛隊創設以来、初めて空自と海自がタッグを組む″日の丸空母″が、日本を守る盾となるか。

『FRIDAY』2026年2月13日号より

撮影・文：菊池雅之（軍事フォトジャーナリスト）