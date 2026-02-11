大大大当たりキターーッッ！！【スタバ】バレンタイン気分♡「新作フラペ」カスタム

バレンタイン当日も間近に迫った今、シーズンムードをグッとアップさせてくれそうな、【スターバックス】の新作フラペチーノ®はもうチェック済？ FTN編集部では、ビターなカカオと甘酸っぱいストロベリーの組み合わせが「大当たり！」と話題なんです。今回は、そんな「新作フラぺ」と、スタバマニアさんおすすめのカスタムをピックアップ。品薄や早期終売となる可能性もあるので、気になったら早めに味わって！

ビター × 甘酸っぱい「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ®」とは？

カップの底に入れたいちご果肉がきらりと光り、見た目からワクワクしそうな新作フラぺ。ボディーはヘーゼルナッツフレーバーシロップを加えたクリームカカオがベースで、トッピングはショコラムースにレッドベリーグラサージュソース、さらにストロベリー風味のクラッシュキャンディーと、ゴージャス感たっぷり。変化する味わいや食感を楽しむのも良し、混ぜ合わせて一体感を楽しむのも良し！ Tallサイズのみの展開で、持ち帰り\717（税込）、店内\730（税込）です。

チョコチップをプラスした、贅沢カスタム

自分好みにアレンジできるのも、スタバの魅力。ここからは、マニアさんが試した「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ®」カスタム技をご紹介します。デザート感やご褒美感をアップさせるには、「チョコチップ追加の多め」+「ホイップ追加の多め」を試してみて。このカスタムを紹介している@bucks__bucksさん曰く、「チョコフラペにチョコチップ入れるのは必然」「多めにクラッシュされたチョコがアクセント」なのだそう。いちごの香りとチョコやホイップとの、贅沢なハーモニーも楽しめそう。

ほろ苦さをプラスして、大人な味わいへ！

高さを出して盛られたホイップがゴージャスな、こちら。「深み増し増しビターカスタム」と、@j.u_u.n__starbucksさんがコメントしているカスタムで、エスプレッソショットとホイップを追加している様子。気になる味わいは、「カカオの深みが増して甘さも控えめに」とのこと。カカオの風味といちごの甘酸っぱさに、エスプレッソのほろ苦さも加わった複雑な味わいが楽しめそう。

バレンタイン気分をググっと盛り上げてくれる、スタバの新作フラぺ。この時期だけの特別なメニューをまだ試していない人は、急いでチェックしてください。

