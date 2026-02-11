ペットハウスを手編みで作る光景が、178万再生を超えて注目を集めています。毛糸を使って着々とペットハウスを編み上げていく光景には、「編み物できないので尊敬です」「すごーい！」と絶賛の声が寄せられることに。興味津々に飼い主さんを見守る猫ちゃんたちの様子にも、可愛いと反響が寄せられています。

【動画：猫ハウスを『手編みでDIY』してみた結果…素敵すぎる制作過程と『完成後の様子』】

毛糸で猫ハウスをDIYすることにした飼い主さん

猫ハウスを手作りする様子が話題となっているのは、Instagramアカウント『vivi_mama』に投稿された光景。ある日、毛糸で猫ハウスをDIYしようと思い立った飼い主さんは、毛糸とかぎ針を購入して猫ハウスを作り始めたそう。

毛糸のふわふわした感触が気持ち良いのか、作っている最中には猫ちゃんたちがやってきて、編み終わった部分に乗ってくつろぐこともあったといいます。

少し編みにくくはなってしまうものの、そんな猫ちゃんらしい反応とその光景に、なんだかほっこりしてしまいます。

猫ちゃんたちも興味津々！

そうして編み進めていくうちに、手作り猫ハウスは少しずつ形になっていったそう。猫ちゃんの休憩所になったり、形が少しナナメになっていったりと、さまざまなハプニングに見舞われながらも、飼い主さんは猫ハウスを作り進めていきます。

ときには、綺麗なものをプレゼントするため、偏ってしまった部分を解いて綺麗な形に作り直すこともあったそう。

そんな飼い主さんの頑張る姿を見ていた猫ちゃんたちは、より一層猫ハウスに興味を持ってくれたご様子。そうして完成した猫ハウスは、猫ちゃんたちの大人気スポットになったのでした。

完成後は猫ちゃんたちのお気に入りの場所に♪

さまざまな困難がありつつも、コツコツと作り続けて毛糸の猫ハウスを完成させた飼い主さん。すると、猫ちゃんたちは飼い主さんが作った猫ハウスを気に入ってくれたようで、自ら猫ハウスの中でくつろいでくれるようになったそう！

入り口近くに猫じゃらしを垂らしてみると、穴からひょこりと顔を出して猫じゃらしで遊んでいたといいます。

また、この猫ハウスは毛糸で出来ていることもあり、天井部分を中に押し込めばベッドとしても使えるのだそう。さまざまな使い方ができて、温かくてふわふわ。そんないいとこ取りな猫ハウスは、猫ちゃんたちの大好きなお気に入りの場所のひとつになったのでした。

猫ハウスを手作りする光景には、投稿を見た人から絶賛の声が寄せられることに。「うちにも欲しくなっちゃいました」「真似したいけど、出来るかな」「私も作ってみます」と、反響が寄せられることとなりました。

Instagramアカウント『vivi_mama』では、そんな猫ちゃんたちと家族の穏やかで優しいひとときが綴られていますよ。

ビビちゃん、ぷーちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「vivi_mama」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。