「スケバン刑事」などで知られ、現在は米ロサンゼルス在住の女優・中村由真が10日、自身のインスタグラムを更新。ぎっくり腰を患ったことを明かした。



【写真】カリフォルニアの日差しで焼けた肌 40年後も美しい"リリアンの由真"

6日の投稿で「みんなにカラダ気を付けてねって言っときながら、2日間寝込んでしまった私です。」と明かしていた中村。「やっと具合が良くなってきたと思ったら。 今度はギックリ腰やっちまいました。」と報告し、リラックスしたコーデで日焼けしたショットを添えた。



「痛くて痛くて、動けなかった週末。」と痛みに苦しんでいることを吐露。「今日はちょっとマシになったけど。 もうイヤになっちゃうよねー。」と回復傾向にはあるようだが、さすがにきつかった様子。



フォロワーからも「大変でしたね」「ほんと痛いんですよね」「安静が一番ですよ」「くれぐれもお大事に」「早く治りますように」「焦らずしっかり治して下さい」など心配の声が寄せられていた。



中村は2006年に16歳上の米国人弁護士とロサンゼルスで再婚している。



