女優・菊池桃子が9日、自身のインスタグラムを更新。偶然出会った人気女性アーティストとの2ショットを投稿した。



菊池は「偶然マキちゃんとスタジオが 隣で」と出会った経緯を説明。「可愛い帽子が似合うマキちゃんでした」と、ボーダー柄のトップスにニット帽をかぶったLINDBERG・渡瀬マキと顔を並べた姿をアップした。



渡瀬も「ももちゃん お目目くりくり お肌ピカピカ ほんっとに かわゆい人」と同じ写真をインスタグラムにアップ。1968年5月生まれの菊池と1969年2月生まれの渡瀬。ともに年齢を感じさせない。さらに「シマシマに 帽子姿の私に ももちゃんがポツリ マキちゃんウォーリーを探せみたいだねw」と言われたことも明かした。



同級生の2ショットに、フォロワーからは「良いお写真ですね」「二人並んで若々しいです」「好きすぎる二人が一緒でびっくり」「偶然会えるとテンション上がりますね」「可愛く若くて素敵」と歓喜のコメントが寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）