スポーツ報知では近い将来の活躍が期待される本紙記者イチオシの逸材を紹介する「ブレイク予報」を随時掲載します。

２０２４年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」で森口美佐江役をミステリアスに演じ、鮮烈な印象を残した片岡凜（２２）が１月期の連ドラ２本で新たな魅力を発揮している。

日本テレビ系「パンダより恋が苦手な私たち」（土曜・後９時）は動物の求愛行動を題材にしたコメディー。生田斗真（４１）が演じる大学准教授の助手・村上野乃花役で白衣を羽織ったダサかわファッションが印象的だ。「毎回、着ている服がかわいいので、注目してほしい。『人間には野性味が足りない』というテーマに共感します。リラックスした気持ちで見ていただきたい」と語る。

テレビ東京系「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（月曜・後１１時６分）は赤楚衛二（３１）と韓国人女優のカン・ヘウォン（２６）によるラブストーリー。片岡は赤楚演じる長谷大河が勤める小料理店「田の実」の常連客・染島乃愛役を務めている。「サバサバしたキャラクターで、頼りない大河にバッサリと強気のアドバイスをするのが見どころです」。どちらのドラマも確かな存在感で作品に花を添えている。

芸能生活５年目を迎えて「お芝居をしている時が一番、幸せ。毎日が楽しい。唯一無二の存在になりたい」と意欲を燃やしている。（有野 博幸）

◆片岡 凜（かたおか・りん）２００３年１０年６日、群馬県生まれ。２２歳。２２年に優里のＭＶ「レオ」で女優デビュー。同年のＴＢＳ系「石子と羽男」でドラマ初出演。３月２７日に映画「鬼の花嫁」の公開を控える。趣味はギター演奏。特技は英会話。身長１６２センチ。血液型Ｏ。