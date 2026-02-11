フィギュアスケートで北京五輪団体銅メダルの樋口新葉。雰囲気ガラリな姿が話題になっている。

今季限りでの引退を表明している樋口。１１日までに自身のインスタグラムを更新し、ヤクルトスワローズのユニホーム姿を公開した。「ヤクルトスワローズファンブックに掲載されるインタビューをしていただきました 実は私もファンクラブ会員です！雪が降った後だったので行けるかわからなかったのですが、タイミングよくグラウンドまで降りることができました こんなにゆっくり神宮球場を眺めることができたのは初めてで、とても光栄でした 晴れた空の下で、誰もいない静かな神宮球場もまたいい雰囲気でした」とコメントすると、明治神宮野球場のマウンドで撮影する様子をアップ。「ヤクルトスワローズファンブック２０２６楽しみにしていてくださいねっ 今シーズンも応燕しています！」と続け、投稿を締めた。

髪を下ろし、氷上での衣装委とは別人のように変ぼう。この投稿にファンからは「わぁあああ！こんなことがあるなんて！届くの楽しみにしています！」「可愛い〜」「相変わらずめちゃめちゃ可愛くてとっても綺麗だよねー」「神宮球場を満喫できたみたいで良かったです」などのコメントが寄せられている。