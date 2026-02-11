手越祐也、愛犬と過ごす新番組が誕生 Huluオリジナル『ワンダフルライフ』2・14配信スタート
手越祐也が出演するHuluオリジナル番組『手越祐也のワンダフルライフ』（全4回）が、2月14日より動画配信サービス「Hulu」で独占配信されることが発表された。毎週土曜日に新エピソードが追加される。
本作は、《ワンちゃんが主役》をテーマにした教養バラエティー。無類の愛犬家として知られる手越と、彼が所属するロックバンド・T.N.Tのメンバー（kyohey、Furutatsu、Ryu.）、さらに愛犬家ゲストが集結し、愛犬と楽しめるアクティビティーやクッキング企画に挑戦。番組犬「みぞれ」やゲストの愛犬たちと触れ合う姿など、ここでしか見られない素顔や愛犬トークが満載となっている。
収録を終えた手越は「ゲストとT.N.Tのメンバーみんなでワンちゃんと過ごす特別な時間を全力で楽しみました。愛犬家からすると、もはや“仕事”ではない（笑）。プライベートでキャッキャキャッキャ癒やされる姿をカメラに収めていただいている感じでした」とコメント。「犬好きの方はもちろん、そうでない方にも『犬を飼いたいな、かわいいな』と思っていただける内容になっていると思います」と見どころを語っている。
ナレーションは愛犬家としても知られる関根麻里が担当。#1・#2には松陰寺太勇（ぺこぱ）と愛犬ののすけが登場し、手越＆T.N.Tとともにドッグファーストなリゾートスポットを巡る。広大な天然芝のドッグランや愛犬とのサイクリング、グランピング体験など、アウトドア企画が展開される中、「実は犬があまり得意ではない」というkyoheyが変化していく姿にも注目だ。
#3・#4には森泉と愛犬クッキー、そして愛犬飼育スペシャリストの資格を持つ那須晃行（なすなかにし）がゲスト出演。愛犬ファッションショーやドッグマッサージレッスン、愛犬のためのクッキング企画など室内企画が中心となり、料理男子ぞろいのT.N.Tがアシスタント役を務める中、手越と森がメインシェフとして奮闘する場面も。思わぬハプニングも続出し、和気あいあいとした空気に包まれた収録となった。
手越は「この番組を通して、犬が大好きな人たちの素の表情や癒やされる姿をたっぷり届けたい」と意気込みを語っており、日頃の疲れを忘れてほっこりできる新番組として期待が高まっている。
■手越祐也のコメント
この番組は「愛犬と一緒にワンダフルな時間を過ごそう！」をテーマに、犬が大好きなゲストを迎え、一度はやってみたかったことや、体験してみたかったことを叶える番組。みんなもハッピーになるワンダフル企画が満載です。僕自身も大の犬好きなので、ゲストとT.N.Tのメンバーみんなで、ワンちゃんと過ごす特別な時間を全力で楽しみました！ 愛犬家からすると、もはや“仕事”ではない（笑）。プライベートでキャッキャキャッキャ癒やされる姿を、カメラに収めていただいている感じでした。
また、番組犬のみぞれも、いろんな企画に一生懸命付き合ってくれる一方で、す
ごく自由でもあり…（笑）。そこも犬のかわいいところなんですよね！ 今回改めて、気の赴くまま自由に生きる大切さを学びました。
この番組を通して、犬が大好きな人たちの素の表情や癒やされる表情、そしてワンちゃんの自由な姿や癒やされる姿も、たっぷりお届けしたいと思います。犬好きの方はもちろん、そうでもない方にも「犬を飼いたいな。かわいいな、愛おしいな」と思っていただけるような内容に仕上がっていると思いますので、ぜひHuluでご覧ください！
