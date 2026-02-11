スパーズが17季ぶりリーグ8戦未勝利で16位転落…指揮官「多くの要因が重なっている」
プレミアリーグ第26節が10日に行われ、トッテナム・ホットスパー（スパーズ）はホームでニューカッスルに1−2で敗れた。
前半終了間際に先制を許したスパーズは、64分にコーナーキックからアーチー・グレイが同点弾を挙げたものの、そのすぐ後にジェイコブ・ラムジーの勝ち越し点を許してしまう。1−2で敗れて、リーグ戦8試合未勝利となった。
データサイト『Opta』によると、スパーズのリーグ戦8試合未勝利は、2008−09シーズンのファンデ・ラモス元監督時代以来の不名誉となるようだ。J・ラモス元監督は2007年10月の就任当時に降格圏だったチームを11位で終えさせ、リーグカップ優勝にも導いた。だが、2008年2月のリーグカップ決勝以降は公式戦でわずか4勝。プレミアリーグでは07−08シーズン第37節のレディング戦の勝利を最後に9試合白星から遠ざかって最下位に沈み、2008年10月に成績不振で解任された。
負トーマス・フランク監督への逆風は強まるばかりだ。またしても本拠地のサポーターからブーイングを浴びた指揮官は試合後『TNTスポーツ』に対し、「選手たちはピッチで全てを出し切ったと思う。前半はニューカッスルが我々より優れていたが、後半に巻き返して同点に追いついた。その後、パスミスからカウンターを許し、守備が乱れて1−2となった。試合の流れを取り戻すには力不足だった」と敗戦の弁を口にした。
「確かに我々は負傷の影響を多少受けている。チーム全体の自信や流れが完全とは言えない。ニューカッスルはここ数年でより完成度の高い戦力を構築している。試合で何かを得るチャンスはあったが、それを掴めなかった」
「多くの要因が重なっている。主力選手が欠場し、チームの自信も最高ではないため、後退してしまった。我々が上位にいないことは理解している。脱却のため全力を尽くす必要がある」
「ファンの苛立ちは理解している。最も簡単なのは私を責めることだ。残念ながらそれがこの仕事の宿命だ。この状況を打開するため昼夜を問わず取り組むが、一人の責任ではない。改善が必要なのは疑いなく、私もその一翼を担わねばならない」
他会場の結果も受けて、降格圏の18位ウェストハムとの勝ち点差はわずか「5」の16位に転落した。それでもフランク監督は自身の解任について「昨日（9日）にオーナーと話し合った。その心配はない」と語っている。
次節は首位に立つアーセナルとの“ノースロンドンダービー”。両チームの差を考えると、スパーズの苦戦は必至だろう。
【ゴール動画】スパーズvsニューカッスル
今度こそ先制！⚽️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) February 10, 2026
一度は防がれるが #チャウ が自ら詰め
アウェイチームが前半終了間際に先制！
🏆 プレミアリーグ 第26節
⚔️ トッテナム・ホットスパー v ニューカッスル
📺 https://t.co/JFXgTX19m5 pic.twitter.com/UQUJU3wLGd
セットプレーから追いつく！— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) February 10, 2026
スパーズにとってこの試合初めてのCKから
最後は #グレイ ！⚽️
🏆 プレミアリーグ 第26節
⚔️ トッテナム・ホットスパー v ニューカッスル
📺 https://t.co/JFXgTX19m5 pic.twitter.com/NDKno0SCJF
追いつかれてからわずか4分後⚽️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) February 10, 2026
同点にされたニューカッスルだったが
ゴードンのパスにラムジー🏴
スパーズにとっては再び苦しい展開に
🏆 プレミアリーグ 第26節
⚔️ トッテナム・ホットスパー v ニューカッスル
📺 https://t.co/JFXgTX1HbD pic.twitter.com/ys8Drcz8jK