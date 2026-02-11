◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 混合団体（１０日、イタリア・プレダッツォ）

【バルディフィエメ（イタリア）１０日＝松末守司】男女２人ずつで飛ぶ混合団体が行われ、女子個人ノーマルヒル銅メダルの丸山希（北野建設）、前回北京五輪で金、銀２つのメダルを手にした小林陵侑（チームＲＯＹ）、１８年平昌五輪銅メダリストの高梨沙羅（クラレ）、１０日（日本時間）の個人ノーマルヒルで銅メダルを手にした二階堂蓮（日本ビール）の４人全員がメダリストという豪華布陣で挑んだ日本は銅メダルを獲得した。４位ドイツとは１・２ポイント差、距離に換算すると、わずか６０センチ差だった。２２年北京大会は同種目でジャンプスーツの規定違反で失格の憂き目にあった高梨が取材に応じ、コメントした。以下、主な問答。

―どんな心境か

「本当にみんなのおかげで取らさせていただいた銅メダル、今でも信じられないですけど、今、徐々に重みを感じています」

―１本目、２本目、怖さはあったか

「チーム戦に選んでいただいた時から、今日の飛ぶ時まで、すごく緊張していて。というか、やっぱり不安要素の方が多いので、すごい緊張していて。ここに来た中で２本いいジャンプをそろえられたので、本当に飛び終わった時は安どの気持ちというか。なんかもうれしいというよりかは、もう安心した、安どの気持ちの方が強かったです」

―意地悪なことを聞くが、マテリアル（ジャンプスーツ）チェックはあったか

「１本目終わった後にありました」

―それはパスしたのか

「そうですね。今シーズンはずっとパスし続けているので、自信を持ってそこは行きました」

―メンバー入ってからコーチにかなり相談していた

「しましたね。本当に私でいいのかっていうのも聞きましたし、練習を見てから考えてくださいというか、まず私の練習を見て、それからでも遅くないんじゃないですかっていうのも考えていた」

―分かりましたという返答してから

「返答はしていないです」

―最初に言われたのは公式練習の後か

「試合の公式練習の前には言われていて。でも、練習を見て決めてくださいっていうのを言いました」

―やはり五輪だからか

「４年前のこともありますし」

―二階堂選手の２本目はどういう気持ちで見ていたか。メダル確定時はどうか

「本当に今日は希ちゃんも陵侑も蓮くんもなんか力強いというか、すごく。いつもそれを思っていないわけではないですけど、私が飛ぶ前とかに蓮くんが「頑張りましょうね」じゃなくて、「楽しみましょうね」って言ってくれて。「頑張ります」って言ったんですけど、そしたら「いや、沙羅さんは楽しく飛んでください。僕がその分やってやりますから」みたいな感じで言ってくれたりとか。陵侑も「いやいや、楽しもうよ」みたいな感じで和ませてくれたりとか。希ちゃんも１番手だったのでなかなか話す時間とかなかったんですけど、希ちゃんのジャンプからすごく勇気をもらえたというか、大丈夫だなって思いましたね。奮い立たせてくれたジャンプだったとも思います」