◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 フィギュアスケート 男子SP（2026年2月10日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。最終滑走で登場した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、103.07点で2位発進した。佐藤駿（エームサービス・明大）は9位、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は22位となった。首位は108.16点をマークしたイリヤ・マリニン(米国)。フリーは13日（日本時間14日）に行われる。

以下、鍵山との一問一答。

―100点を超える得点が出た。

「まあ、最低点かな、と思います。アクセルのミスに関しては、少し回転が抑えきれなかった部分もあった。でも、転ばずになんとか耐えていられての100点超えだったので、そこはよくできたなと思います」

―1つ前の順番がマリニン。どう感じたか

「演技自体は見られていなかったが、終わった瞬間の歓声はものすごく聞こえてきて。ただ、そこまでプレッシャーとか緊張にはならなかった。この大歓声をどう自分のものに変えるか、と。まずは自分自身が全力で滑ることを意識して、お客さんを盛り上げて滑りました」

―解説の町田樹氏が「ハンドクラップからのクラブステップに注目したい」と話していた。

「なかなかフィギュアスケートでは見られないステップだと思う。すごく盛り上がりましたし。2回目のクラブステップの前では、全力でお客さんあおって盛り上げることができたので。もう、本当に最高でした」

―個人戦の最初のショートプログラムを終えて、気持ちの変化などは？

「うーん。まあ、シーズン序盤はなかなか気持ちの面で自信がなかったりとか、不安で失敗が多かったですが、やっぱりこのオリンピックという舞台で“楽しんだもん勝ち”だとずっと思っていた。その精神を感じたまま、コーチである父からも“全力で楽しんでこい”っていう風に言われた。それが体現できたんじゃないかと思います」