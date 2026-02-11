インウイの人気チーク04が定番化♡自然な血色感と上質なつや

骨格や肌色、質感を生かして“自分美”を引き出すメイクアップブランド・インウイから、人気のチーク04が定番化して再登場します。温かみのあるソフトベージュカラーは、ハイライトなしでも自然な立体感を演出。微細な光と透明感のある発色で、頬にほんのり血色感を添え、大人の柔らかさと上品さを引き立てます。専用ブラシ付きで誰でも簡単に美しい仕上がりが叶う一品です。

自然に溶け込む上質な発色



インウイのチーク04は、肌に溶け込むソフトベージュが特徴。繊細なパールが光を集め、まるでハイライトを重ねたようなつやと立体感を演出します。

血色感を自然に引き出すカラーなので、デイリーメイクはもちろん、他のアイテムと組み合わせて幅広いメイクを楽しめます。

ケア成分配合でうるおいを守り、くすみや色落ちを防ぐため、つややかな仕上がりが長時間持続します。

専用ブラシで簡単プロ級仕上げ



付属のブラシを使えば、ほおの中央から外側に向かってなでるだけで骨格の高い位置に自然に塗布可能。フローラルフルーティシプレの香りがふんわり広がり、メイクタイムも特別に♡

アレルギーテスト済み、ノンコメドジェニックテスト済みなので、敏感肌の方も安心して使えます。温かみのある04番は、肌に溶け込みつつ立体感を引き出す万能カラーです。

インウイ チーク 04（本体）



価格：全1色・6,600円（税込）

発売日：2026年4月21日（火）

取扱：全国の化粧品専門店／オンラインショップ（Omise+、資生堂オンラインストア）

付属：専用ブラシ

自分美を引き出す定番チーク♡



インウイ チーク04は、肌になじむソフトベージュと光の効果で、自然な血色と立体感を両立。専用ブラシ付きで簡単に美しい頬が作れ、日常のメイクに上質さをプラスします。

温かみのある色味で、大人の柔らかさと上品さを引き立てる、まさに定番として長く愛用できるチークです♡