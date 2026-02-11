◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック アイスホッケー女子(大会5日目/現地10日)

アイスホッケー女子は5日目が行われ、B組の全日程が終了。日本は今大会9位となりました。

1勝2敗でスウェーデンとの試合を迎えた日本。準々決勝進出を決めるためには、この試合の勝利が絶対条件となっていました。しかし、全勝中のスウェーデン相手に得点を奪うことができず。0-4で敗北を喫し、日本は予選敗退となりました。

B組はその後ドイツとイタリアが対戦。試合は1-1で迎えた第3ピリオド、残り時間約1分半でドイツが得点し、これが決勝点に。2-1でドイツがイタリアに勝利しました。

これによりB組は1位スウェーデン、2位ドイツ、3位イタリアの上位3チームが準々決勝進出を決め、日本は今大会9位、フランスが10位となりました。

また、A組で行われた2試合では世界ランク1位のアメリカが同2位のカナダに勝利し全勝で準々決勝へ、フィンランドがスイスに勝利しています。

なお、5日に予定されていたカナダ対フィンランドは12日に延期となり、グループリーグは残り1試合となっています。

▽10日の試合結果

グループA

アメリカ5-0カナダ

フィンランド3-1スイス

グループB

スウェーデン4-0日本

ドイツ2-1イタリア

▽日本の試合結果〈予選リーグ〉第1戦 ○ 3-2フランス(世界ランク15位)第2戦 ● 2-5ドイツ(世界ランク9位)第3戦 ●2-3イタリア(世界ランク18位)第4戦 ●0-4 スウェーデン(世界ランク7位)