【アイスホッケー】B組全日程が終了 日本は今大会9位 世界1位・アメリカがA組全勝
◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック アイスホッケー女子(大会5日目/現地10日)
アイスホッケー女子は5日目が行われ、B組の全日程が終了。日本は今大会9位となりました。
1勝2敗でスウェーデンとの試合を迎えた日本。準々決勝進出を決めるためには、この試合の勝利が絶対条件となっていました。しかし、全勝中のスウェーデン相手に得点を奪うことができず。0-4で敗北を喫し、日本は予選敗退となりました。
B組はその後ドイツとイタリアが対戦。試合は1-1で迎えた第3ピリオド、残り時間約1分半でドイツが得点し、これが決勝点に。2-1でドイツがイタリアに勝利しました。
これによりB組は1位スウェーデン、2位ドイツ、3位イタリアの上位3チームが準々決勝進出を決め、日本は今大会9位、フランスが10位となりました。
また、A組で行われた2試合では世界ランク1位のアメリカが同2位のカナダに勝利し全勝で準々決勝へ、フィンランドがスイスに勝利しています。
なお、5日に予定されていたカナダ対フィンランドは12日に延期となり、グループリーグは残り1試合となっています。
▽10日の試合結果
グループA
アメリカ5-0カナダ
フィンランド3-1スイス
グループB
スウェーデン4-0日本
ドイツ2-1イタリア
〈予選リーグ〉
第1戦 ○ 3-2フランス(世界ランク15位)
第2戦 ● 2-5ドイツ(世界ランク9位)
第3戦 ●2-3イタリア(世界ランク18位)
第4戦 ●0-4 スウェーデン(世界ランク7位)