オリオールズからＦＡになっていた菅野智之投手（３６）が１０日（日本時間１１日）、自身のＸに新規投稿。合意したロッキーズの帽子と侍ジャパンのユニホームをアップし、「Ｌｅｔ’ｓ ｇｏ！」と記した。

この日、ロッキーズと１年５１０万ドル（約８億円）で合意したと大リーグ公式サイトなどが伝えた。報道を受け、自身のＸで表明した形となった菅野。ロッキーズの本拠地・クアーズフィールドは気圧の影響で打球が飛びやすく打者天国と称される中、その投球術に期待がかかる。

巨人のエースとして１２年間で１３６勝を記録した菅野は２４年オフに海外ＦＡ権を行使してオリオールズと１年１３００万ドル（約２０億円）で契約。３５歳のオールドルーキーとして注目を集める中、開幕からローテーション入りして３０先発、１５７イニングを投げ、１０勝１０敗、防御率４・６４をマークした。

先発の柱として８月中旬の時点で防御率は４点台ながら１０勝５敗と勝ち星を先行させていたが、最後の６登板は０勝５敗、防御率８・０６、１２被弾と息切れ感は否めず。リーグワーストの３３被本塁打を記録するなど、評価を大きく下げてしまった。