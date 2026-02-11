冬に行きたい「宮城県の滝」ランキング！ 2位「鳳鳴四十八滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
忙しい年始の喧騒（けんそう）が落ち着き、静かに自分と向き合う時間を求める人が増えるこの季節。澄みきった冬の空気の中で出合う滝の景色は、心を整え、日常から離れるきっかけを与えてくれます。雪と氷に彩られた渓谷に流れ落ちる水の音は、冬ならではの旅情を感じさせてくれるでしょう。
All About ニュース編集部は1月28日、全国10〜60代の男女250人を対象に「滝」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたい「宮城県の滝」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「職場の先輩が行った事あってオススメと言っていたから」（30代女性／埼玉県）、「名前が縁起が良さそうだから」（30代女性／東京都）、「階段状になった川を流れる連続する滝なので、冬の雪の中の連続する滝々の景色が良さそう」（40代男性／大阪府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「仙台市内からのアクセスが良く、冬には巨大な氷柱が形成される迫力ある氷瀑が見られるからです」（20代女性／大阪府）、「秋保温泉とセットで楽しめる」（40代女性／福島県）、「冬は行ったことがない。雪が多い地域なので雪景色が綺麗そうだから」（30代女性／宮城県）といった声がありました。
(文:坂上 恵)
2位：鳳鳴四十八滝／45票2位は「鳳鳴四十八滝」でした。仙台市青葉区にある鳳鳴四十八滝は、渓流沿いに大小さまざまな滝が連なる景勝地です。冬は水量が落ち着き、岩肌や周囲の木々に雪が積もることで、より静謐（せいひつ）な表情に。散策路から間近に滝を眺められるため、厳冬期でも自然の息遣いを感じられる点が支持を集めました。
1位：秋保大滝／86票1位は「秋保大滝」でした。日本の滝百選にも選ばれている秋保大滝は、落差55mを誇る宮城県屈指の名瀑です。冬には水しぶきが凍りつき、岩壁に氷の造形が現れることも。展望台から望む雪景色と滝の迫力は圧倒的で、自然の力強さを体感できます。仙台市中心部からのアクセスもよく、冬のドライブ旅の定番スポットとして多くの票を集めました。
