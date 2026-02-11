鷹・育成のアルメンタにファンが絶賛

ソフトバンクに眠る“お宝”がベールを脱ぎ始めた。育成のアレクサンダー・アルメンタ投手が10日、春季キャンプのライブBPに登板。周東佑京内野手ら打者5人を完璧に封じ、絶賛の拍手を浴びた。

アルメンタは2022年からソフトバンクでプレーする21歳左腕。入団1年目の2022年は3軍で18試合に登板して0勝3敗、防御率5.73だった。2023年は3、4軍で合わせて38試合に登板。2024年と2025年は怪我に苦しんだだけに、今季は飛躍を目指す1年となる。

3月に行われる予定の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ではメキシコ代表にも選出されている。アルメンタの投球をパーソル パ・リーグ公式X（旧ツイッター）が映像で公開すると「杉内みたいにゆったりしたフォームから伸びのあるストレート」「ムーアみたい」「期待大すぎてやばい」「今すぐ支配下に」「育成で国の代表になる男は違うな」などの声がファンから上がっていた。

さらには「2人目のモイネロきた」「ネクストモイネロになってくれ」「支配下待ったなし」「メキシコ代表に選ばれるのも納得の投球」「来年が待ちきれない」「めっちゃ期待してるんだよ」

「WBC後に支配下登録されるでしょ！」「割とマジで期待してる」「初期の頃と比べて良い感じに成長してきてる！」「アルメンタさん、楽しみな選手」など“先輩左腕”のように羽ばたく姿を期待するファンも見られた。（Full-Count編集部）