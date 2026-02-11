大阪桐蔭元主将・廣畑実さん伝授…打球を飛ばす「ヒールアップダウン」ドリル

バットを力いっぱい振っているつもりでも、なかなか打球が飛ばない。そんな悩みを抱える選手は、上半身の力に頼りすぎている可能性がある。ホームランを打つためのパワーの源は、地面を強く蹴る力にある。大阪桐蔭高校時代に主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で野球指導者として活躍する廣畑実さんは、かかとの使い方と踏ん張る力にフォーカスした「ヒールアップダウン」ドリルを推奨している。

廣畑さんが「すごい大切」と強調するのが、前足のかかとを浮かせる「ヒールアップ」と、そこから強く踏み込む「ヒールダウン」の一連の動作だ。かかとを浮かせてタメを作り、地面に「ドン！」と踏み込む。この力をスイングのエネルギーに変えることで、手先だけでは生み出せない爆発的なパワーをボールに伝えられる。

ドリルはまず、動きを理解しやすい「ノーステップ」から始める。バットを肩に乗せるか、軽く浮かせた状態で構え、前足のかかとを浮かせる。そこから「強く踏みに行きながらスイング」していく。踏み込みと同時に振り出し、フォローでは後ろの手を放して、バットが後ろ足につくまで大きく回し切るのがポイントだ。

ノーステップでは勢いがつきにくい場合、足を引いてステップしても構わない。「動きが少ないノーステップは勢いが出しにくい。難しい選手は、やりやすい方法で大丈夫です」と廣畑さんが語るように、最も強く踏み込める形を探ることが重要になる。形にこだわりすぎず、かかとを強く踏んで地面反力を使う感覚を身体に覚え込ませることを優先したい。

後ろの手を放すタイミングについて、廣畑さんは「放すという意識を持つだけでいい」とアドバイスする。特定の場所で放そうと意識しすぎると、スイングが崩れてしまう。「強く振れる意識さえあればどこで放してもいい」のだ。かかとでの強い踏み込みと連動させれば、自然と最適なポイントで手は離れるはずだ。（First-Pitch編集部）