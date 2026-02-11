沖縄に“全室プレミアム仕様のホテルコンドミニアム”誕生へ！ 広々としたラナイやインフィニティプールを併設
ホテルコンドミニアム“BLISSTIA（ブリスティア） SUITES ＆ RESORT 沖縄恩納村”が、7月から、沖縄・恩納村に開業予定。2月6日（金）より一般販売を開始した。
【写真】絶景を独り占め！ オーシャンビューの客室など施設詳細
■別荘利用ができるホテルコンドミニアム
今回、那覇空港から車で約53分、沖縄本島・西海岸中央部の高級リゾートホテルが林立する日本屈指のリゾート地に誕生するのは、ホテル運営をしながらライフスタイルに合わせ別荘利用ができるホテルコンドミニアム。
全139室すべてが50平方メートル以上のプレミアム仕様。奥行き3mの広々としたラナイ（ハワイ語で大型のバルコニーやテラスを意味）のほか、キッチン、冷蔵庫、オーナーズロッカーなど、寛ぎを提供する充実した設備がそろう。
また、四季折々の地元食材をふんだんに使用したこだわりメニューを満喫可能なメインダイニングや、プールラウンジも展開。
さらに、恩納村の原生林が目の前に広がる屋外インフィニティプールや屋内プール、大浴場も用意され、季節を問わず癒しのひとときを堪能できる。
なお、本ホテルコンドミニアムの特徴は、宿泊施設運営会社と賃貸借契約を締結する所有スタイル。利用しない期間を客室提供することで賃料収入が得られる。
