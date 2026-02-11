■11日（水）の天気

11日（水）は全国的に雨になるでしょう。西日本は午前を中心に雨で、午後は晴れそうです。東日本はお昼過ぎまで雨で、午後は次第に天気が回復するでしょう。北日本は日本海側を中心に湿った雪や雨になりそうです。

関東は午前中は本降りの雨になりそうです。房総など海沿いでは雨が強まる時間もあるでしょう。お昼過ぎには雨はやんで、天気は回復に向かいます。夕方には晴れ間が出るところもあるでしょう。

■予想最高気温

気温はあまり上がりません。午後は全国的に北風が強まって、体感的に寒くなるでしょう。風を通さない上着でお出かけください。

札幌 2℃（2月下旬）

仙台 9℃（3月中旬）

新潟 6℃（平年並み）

東京 8℃（真冬）

大阪 11℃（平年並み）

福岡 12℃（平年並み）

■週間予報北日本は雪や雨が続きますが、14日（土）は晴れそうです。東日本や西日本は晴れる日が多いでしょう。全国的に、週末に向かって気温は高くなります。関東〜九州は日中は15℃くらいと桜が咲くころの陽気になるでしょう。ただ、この暖かさでスギ花粉が飛び始めそうです。花粉症の方は、早めに花粉対策をおこなってください。