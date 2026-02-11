新日本プロレスは１０日、大阪・ＯＩＴ梅田タワー 常翔ホールで１１日に阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）で開催する「ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ ｉｎ ＯＳＡＫＡ」で行うＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合の公開調印式を実施した。

王者・ウルフアロンへ「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮が挑戦。成田は「そのＮＥＶＥＲのベルトを俺の腰に巻く、それだけだ。テメエはそのために、明日、大阪に来るんだよ。わかったか？ よく覚えとけ、バカ野郎。テメエ、そのベルト磨いてきたか？ なあ、２日猶予を与えたんだ。しっかり磨いて、俺のこの腰に巻け。バカ野郎」と挑発した。

１・４東京ドームでのデビュー戦でＥＶＩＬを破り王座を奪取したウルフは、成田へ「ベルトのきれいさを気にする方なんだなと、ビックリしてます。で、あと、なんで俺が、お前のためにベルトを磨かなきゃいけねえんだよ。まあ、明日必ず成田蓮に勝って、で俺、次のシリーズ試合ないから、そこでしっかりきれいにさしてもらいます」と受けて立った。

さらに前哨戦を振り返り「戦い方を通して、ズルい戦い方してくるなというところはありますけど、足関節の入り方だったりとか、要所要所で技術的なところは感じますし」と明かし「あとはほんと、僕次第だというふうに思ってます。まあ僕が、しっかりと気持ちを前に出してバチバチの戦いをしていくので、それをどういった形で応えてくれるかだと思います」と掲げた。

成田はこの発言に「バチバチの試合がしてえだ？ ふざけろ。こいつがな、ドームで、どんな勝ち方したか見たか？ そう見てもレフェリー買収だろ。いや、審判買収だな」とし「こんな悪党を許すわけにはいかないんだよ。明日、制裁の意味を込めた試合だ。わかったか？ バカ野郎。よく覚えとけよ」と通告した。

ウルフは初防衛戦に挑む心境を「デビュー戦は、正直、相手からすると、ＥＶＩＬからすると、僕がどういった技をやってくるかわからない状況なので、正直、ビギナーズラックがあったと思います。勝つことはもちろん難しいですけど、勝ち続けることの方が僕は難しいと思ってて。でも勝ち続ける選手が、ほんとに強い選手っていうふうに考えてます。なのでしっかりと防衛して、僕自身の強さを皆さんに見てもらいたいなとおもいます」と宣言した。

質疑応答が終わり、写真撮影で向かい合うと成田は、水をウルフの顔面に噴射。屈辱を受けた王者は、リングで晴らすしかない。