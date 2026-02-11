今回は、義実家を託児所扱いする嫁に、義母が反撃したエピソードを紹介します。

いくらなんでも図々しすぎる…

「息子夫婦に子供が生まれて以来、孫の世話をするようになりました。お嫁さんは育休中、私に1日孫を預けることも度々で、孫はかわいいものの、体力的にしんどいなと感じることもよくありました。

孫が1歳になり、お嫁さんは育休から復帰しましたが、『病気がうつるのが心配で保育園に預けたくないので、お義母さんに子供の世話をしてほしい』と言われ、お嫁さんが仕事している間、私が孫の面倒をみることになったんです。でもさすがにほぼ毎日、長時間ひとりで孫の世話をするのは大変です。

お嫁さんに『これ以上孫の世話は無理』と伝えましたが、『お義母さん、ヒマですよね？』『私は、働いたことがないお義母さんに、働く経験をさせてあげてるんです』と、図々しすぎることを言われ、さすがに頭にきました。

そこで私は仕事を始めることにしました。お嫁さんに育児を押し付けられないためには、働くしかないと思ったからです。これは、私なりのお嫁さんへの反撃です」（体験者：50代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ いくら孫が可愛くても、毎日長時間お世話をするとなると大変ですし、お嫁さんの図々しすぎる態度には嫌気がさしますよね。これでお嫁さんが懲りて、子供の世話を押し付けてこなくなるといいですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。