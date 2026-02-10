デザイナーや運営非公開の新ブランド「ウィネイ ワイナ」が誕生　ヴィジュアルに俳優の篠井英介を起用

デザイナーやブランド運営の背景が非公表のブランド「ウィネイ ワイナ（Winay Wayna）」が、2026年春夏コレクションでデビューした。中目黒の「MIU」、銀座の「THE TOKYO」、広島の「Ref.」などのセレクトショップで取り扱っている。

ウィネイ ワイナでは、「1980年代後半から1990年代にかけての『東京の文化人』のパーソナルなスタイル」や、「ユニフォームを再考する」といったコンセプトを掲げる。デザイナーは自身の男性観・ファッション観について「男はいくつになってもちょっと不良がいい。男のファッションは結局のところ制服（ユニフォーム）がしっくりくる。制服（ユニフォーム）は少しいい加減に着るくらいがいい」と語り、「どんな時代でも年齢でもその完璧じゃないわずかな歪みにこそ男のエレガンスが宿る」とコメントしている。

ブランドコンセプトを色濃く表現したデビューコレクションは、「不均衡」「静かな装飾」「使い古し」などをキーワードに、ジャケット（8万〜11万円）やシャツ、（3万〜4万5000円）、トラウザーズ（4万〜6万円）、ブルゾン（5万〜8万円）などをラインナップ。キャンペーンヴィジュアルには、俳優の篠井英介を起用した。

